一条通「加量不加價」全門市開跑！指定5門市加碼「這5款」 12月「皮蛋豆腐稻荷」強勢開賣 懂省「滿280折100」到年底

新幹線壽司「一条通」12月優惠搶先看！全門市「5款美味」加量不加價，還有「皮蛋豆腐稻荷」領軍6款新品，以及滿額現折100元的超值優惠，壽司控省荷包吃跨年。

圖／一条通提供

「一条通」時常推出優惠回饋，12/1至12/31，全門市「5款商品」加量不加價，活動品項有紫蘇鯖魚、醬燒鯛魚、蒜香帆立貝、海鮮沙拉及炸蝦；指定10間門市再加碼5款，包含鮮蝦、玉米、稻荷、海帶絲與日式炸雞，加量吃更滿足。

指定門市則有永春、土城、南京中山、新埔、桃園、三和、公益、學士、十全、明誠等10間，共計有10款商品都是加量不加價。

蒜香帆立貝 $40。圖／一条通提供

炸蝦 $60。圖／一条通提供

新品部分，12/1起全門市同步，由創意新星「皮蛋豆腐稻荷」領軍，帶著「赤貝拚小帆立貝、泡菜小花枝、海鮮3貫、醬燒伊比利豬、炙燒沙拉玉子鮪魚泥」新品軍團強勢登場，最低40元起。

圖／一条通提供

皮蛋豆腐稻荷 $40。圖／一条通提供

此外，即日起至12/31，使用外送平台foodpanda外送/自取消費滿280元，結帳領取優惠券現折100元，相當於65折優惠。

醬燒伊比利豬 $60。圖／一条通提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」