星級「自助早餐420元」！八里最強Buffet「早餐吃到飽買1送1」限時3天 「大面落地窗+多道時令佳餚」秀證件開嗑

星級飯店「自助早餐買一送一」！新北「八里福朋喜來登酒店」西餐廳推出限時3天「早餐吃到飽買1送1」，秀證件即享兩人同行一人免費，現省700元。

圖／八里福朋喜來登酒店粉專

星級飯店「八里福朋喜來登酒店」內的「The Mesh Kitchen 西餐廳」推出限定3日「自助早餐買一送一」，分別於11/18、11/19、11/25開跑，凡同行任一人出示台北或新北證件即享優惠。早餐自助百匯原價每人700+10%元，活動折扣後每人僅需420元即可暢享豐富早餐。

示意圖，實際菜色依現場為準。圖／八里福朋喜來登酒店粉專

圖／八里福朋喜來登酒店粉專

示意圖，實際菜色依現場為準。圖／八里福朋喜來登酒店粉專

「The Mesh Kitchen 西餐廳」坐擁大面落地窗，多道以在地食材發想的精湛料理、時令佳餚統統無限享用，吻仔魚煎蛋、柚香季節料理等代表美食更是不容錯過（實際菜色依現場供應為準）。網友評價「值得的價位，品項豐富」、「餐廳氣氛佳，東西種類豐富」，甚至還有人吃完大讚「八里最強自助餐，沒有之一」。

圖／八里福朋喜來登酒店粉專

八里福朋喜來登 The Mesh Kitchen 西餐廳

地址：新北市八里區觀海大道8號1F

雙北市民限定 11月早餐買1送1

活動日期：2025/11/18、2025/11/19、2025/11/25

優惠時段：7:00–10:30

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」