荷包又縮水！剛挺過豬瘟 台北最強水餃「巧之味」12月起調漲
荷包又縮水！被稱作台北最強水餃店的「巧之味手工水餃」宣布，12月1日起將調漲，但忠實主顧仍買單表示「漲價比縮水好」、「好吃，值得」。
甫撐過豬瘟，台北水餃名店「巧之味手工水餃」今(17)日於粉專宣布，將於「114年12月1日」起進行售價的調整，更直言豬肉自去年起至少調過三次以上，為負荷成本漲幅而調價。
此外，先前即有網友發現冷凍水餃漲價，像是大潤發原自有品牌大拇指冷凍水餃經改為大全聯後已漲約6至7元，令消費者大嘆「回不去了」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言