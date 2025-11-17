荷包又縮水！剛挺過豬瘟 台北最強水餃「巧之味」12月起調漲

荷包又縮水！被稱作台北最強水餃店的「巧之味手工水餃」宣布，12月1日起將調漲，但忠實主顧仍買單表示「漲價比縮水好」、「好吃，值得」。

甫撐過豬瘟，台北水餃名店「巧之味手工水餃」今(17)日於粉專宣布，將於「114年12月1日」起進行售價的調整，更直言豬肉自去年起至少調過三次以上，為負荷成本漲幅而調價。

此外，先前即有網友發現冷凍水餃漲價，像是大潤發原自有品牌大拇指冷凍水餃經改為大全聯後已漲約6至7元，令消費者大嘆「回不去了」。

