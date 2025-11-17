不能沒有它！必勝客「1經典口味」宣布退場 眾網哀號：我們家只吃它

繼「人事異動公告」後，必勝客今(17)最新發文，經典口味「章魚燒」將停售，令其口味擁護者震驚「我們家沒有章魚燒不吃欸」、「找不到吃必勝客的理由了」。

必勝客最新貼文指出，人氣口味「和風章魚燒」將暫時離開大家的視野，而停售消息曝光後即吸引大批粉絲湧入，留言表示「我們家只吃章魚燒」、「必勝客唯一只吃和風章魚燒」、「沒章魚燒就不會再踏入必勝客了」，看出章魚燒比薩雖無聲名大噪，但仍是許多消費者的喜愛口味名單。

由於公告內提到「暫時離開」，因此也有人推測可能後續會升級再回歸。

