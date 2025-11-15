快訊

東京銀座名店「Ginza Sand 」快閃登台！進駐台北晶華酒店爽吃A5和牛

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北晶華酒店提供
圖／台北晶華酒店提供

日本東京銀座的人氣三明治名店 Ginza Sand 今年冬季正式登陸台北，於 11 月 20 日至 12 月 31 日 期間快閃進駐 台北晶華酒店 2 樓上庭酒廊。主打以「職人油炸工法」結合高級食材的奢華三明治，從玉子、豚肉到 A5 和牛都以精準溫度油炸，打造酥香外衣與柔嫩內餡的多層次口感。這次快閃除了帶來銀座同步的人氣款，更推出台灣限定口味，並提供內用與外帶兩種方式，方便饕客輕鬆品嚐。

圖／台北晶華酒店提供
圖／台北晶華酒店提供

此次登台共推出五款亮點主餐，包含柔軟滑順、香氣濃厚的 「香酥滑嫩玉子磚 NT$480＋10%（內用）／NT$480（外帶）」，以蓬鬆蛋香收服粉絲味蕾；另有選用日本頂級部位製作的 「A5 和牛菲力三明治 NT$980＋10%（內用）／NT$980（外帶）」，外酥內嫩、肉汁飽滿，是肉食控必點選項。想換點海味的饕客，則可選擇 「蒲燒鰻秘製美乃滋三明治 NT$480＋10%（內用）／NT$480（外帶）」，以香甜醬香搭配獨家調配美乃滋，層次感十足。而以紫蘇提升香氣的 「紫蘇千層豚里肌三明治 NT$480＋10%（內用）／NT$480（外帶）」，也是本次人氣亮點之一。

圖／台北晶華酒店提供
圖／台北晶華酒店提供

圖／台北晶華酒店提供
圖／台北晶華酒店提供

圖／台北晶華酒店提供
圖／台北晶華酒店提供

最讓人驚喜的是僅在晶華限定販售的 「波士頓龍蝦塔塔三明治 NT$520＋10%（內用）／NT$520（外帶）」，以龍蝦塊製成酥脆炸餅，再淋上塔塔醬，奢華感滿點。內用更貼心附上主廚手作炸馬鈴薯片，讓整體風味更加完整。若想再加點美味，亦可選擇副餐 心齋橋炸雞 作為搭配。此次快閃活動亦同步開放於「晶華美食到你家」平台預購外帶，無論想坐下細細品味，或帶回家享受一份精緻日式三明治，都相當方便。冬季限定、錯過不再，有興趣的美食愛好者可把握檔期前往品嚐。

圖／台北晶華酒店提供
圖／台北晶華酒店提供

外帶 三明治 台北晶華酒店 美食 龍蝦
東京銀座名店「Ginza Sand 」快閃登台！進駐台北晶華酒店爽吃A5和牛

日本東京銀座的人氣三明治名店 Ginza Sand 今年冬季正式登陸台北，於 11 月 20 日至 12 月 31 日 期間快閃進駐 台北晶華酒店 2 樓上庭酒廊。主打以「職人油炸工法」結合高級食材的奢華三明治，從玉子、豚肉到 A5 和牛都以精準溫度油炸，打造酥香外衣與柔嫩內餡的多層次口感。這次快閃除了帶來銀座同步的人氣款，更推出台灣限定口味，並提供內用與外帶兩種方式，方便饕客輕鬆品嚐。

