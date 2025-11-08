「日本神級蘋果糖」快閃台灣！POMME d’AMOUR TOKYO 南部巡迴開跑還有台灣限定「蜂蜜紅茶」口味
日本蘋果糖話題品牌 POMME d’AMOUR TOKYO 近期再度於台灣掀起甜點熱潮。成立於 2014 年的該品牌，以選用飽滿鮮脆的整顆蘋果、搭配極薄糖衣的獨家製作方式聞名，強調保留果肉水分與酸甜風味，入口時可同時感受到輕脆口感與清爽果香，深受日本甜點迷推崇。此次品牌將快閃巡迴南部城市，為喜愛嚐鮮的消費者帶來期間限定的味蕾體驗。
本次快閃販售口味包含酸甜爽口的經典原味、帶有暖香層次的「肉桂口味」、以及以果酸香提味的「紫蘇梅」。同時也帶來以堅果與果香堆疊出細緻尾韻的「嶺上開花」等人氣款式。其中最受矚目的是 台灣限定風味「蜂蜜紅茶」，以茶香回甘收束甜度，搭配蘋果本身的水潤果香，清爽不膩，是此次快閃必嚐亮點。售價約每顆 NT$160–200，每日限量供應，售完即止。
南部快閃活動將於 台南新光三越台南西門店 即日起至11/23 舉行，接續移師 高雄新光三越左營店 11/25至12/07，兩地均以期間限定形式登場。品牌建議消費者購買後當日品嚐，才能感受到最理想的糖衣脆度與果肉多汁口感。
隨著日本手作甜點風潮持續受到關注，此次 POMME d’AMOUR TOKYO 的快閃再度吸引不少甜點控與拍照族群目光。有興趣的民眾建議提前前往選購，把握限定檔期，享受來自東京的清爽果香系甜味。
官網：https://www.pommedamourtokyo.com/
