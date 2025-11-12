逾百道料理吃到飽600元有找！倒數5天 士林萬麗「雙人早餐券」下殺67折 「2通路」同步販售

五星級「雙人早餐吃到飽」！台北士林萬麗酒店「雙人早餐券」推出超值價，平均每人不到600元即享逾100道精選料理，早餐更要吃得豐盛才有力氣。

圖／台北士林萬麗酒店粉專

士林萬麗酒店人氣自助餐廳「士林廚房」是饕客在社團時常分享的Buffet名店之一，即日起至11/16，特別加碼推出「雙人早餐吃到飽」優惠，平日早餐雙人券只要1,111元（雙人原價1,500+10%元），現省539元。

圖／台北士林萬麗酒店粉專

圖／台北士林萬麗酒店粉專

圖／台北士林萬麗酒店粉專

此平日早餐券適用於平日週一至五6:30-10:00，使用期限為2025/11/12至2025/12/30，於線上商店及酒店1F櫃台同步販售，免出門也能搶好康。

士林廚房 平日早餐雙人券販售資訊

販售日期：即起～2025/11/16

優惠內容：平日早餐雙人券1,111元（雙人原價1,500+10%元）

使用期限：2025/11/12～2025/12/30

使用時段：平日週一至五6:30-10:00

販售地點：線上商店、士林萬麗酒店1F櫃台

