最新「港式吃到飽」買1送1！新品牌「港佬大」660元起爽嗑 加碼首三日「2人同行1人免費」免訂位必衝

「港式吃到飽」新品牌來了！開幕祭出「用餐再贈券」霸氣優惠，相當於買一送一引發搶訂潮，最新再加碼「兩人同行一人免費」，沒訂到位也有機會半價開吃！

圖／港佬大粉專

潮港城餐飲集團旗下新吃到飽品牌「港佬大」即將盛大開幕，首發「用餐填問券送免費餐券」受消費者響應，試營運期間訂位統統爆滿。現在又霸氣加碼「兩人同行一人免費」，開幕首三日11/21、11/22、11/23，於現場排隊即可享優惠，半價開箱時下最熱「港式吃到飽」。

酥皮皇后叉燒酥、大戶鮑魚燒賣。圖／港佬大粉專

圖／港佬大官網

特別一提的是，開幕首三日活動不開放線上訂位，一律採現場候位，每場次將發放號碼牌，發完為止，首輪沒排到還可繼續等待第二輪候補，實際情況以現場為準。

大佬包。圖／港佬大粉專

港式吃到飽「港佬大」主打主廚功夫菜、逾70道經典港味，還有獨創大佬包、經典片皮鴨、燒臘、煲飯等可口佳餚。價位方面，平日週一至五午/晚餐660元，假日午/晚餐720元（均另加10%服務費），65歲以上還有敬老價享85折。

臘味蘿蔔糕。圖／港佬大官網

價目表。圖／港佬大官網

港佬大

試營運日期：2025/11/14～11/20

開幕首三日活動期間：2025/11/21～11/23

地址：台中市北屯區敦富路365號1F

官網：https://www.hongkongboss.com/

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」