最新「港式吃到飽」買1送1！新品牌「港佬大」660元起爽嗑 加碼首三日「2人同行1人免費」免訂位必衝
「港式吃到飽」新品牌來了！開幕祭出「用餐再贈券」霸氣優惠，相當於買一送一引發搶訂潮，最新再加碼「兩人同行一人免費」，沒訂到位也有機會半價開吃！
潮港城餐飲集團旗下新吃到飽品牌「港佬大」即將盛大開幕，首發「用餐填問券送免費餐券」受消費者響應，試營運期間訂位統統爆滿。現在又霸氣加碼「兩人同行一人免費」，開幕首三日11/21、11/22、11/23，於現場排隊即可享優惠，半價開箱時下最熱「港式吃到飽」。
特別一提的是，開幕首三日活動不開放線上訂位，一律採現場候位，每場次將發放號碼牌，發完為止，首輪沒排到還可繼續等待第二輪候補，實際情況以現場為準。
港式吃到飽「港佬大」主打主廚功夫菜、逾70道經典港味，還有獨創大佬包、經典片皮鴨、燒臘、煲飯等可口佳餚。價位方面，平日週一至五午/晚餐660元，假日午/晚餐720元（均另加10%服務費），65歲以上還有敬老價享85折。
港佬大
試營運日期：2025/11/14～11/20
開幕首三日活動期間：2025/11/21～11/23
地址：台中市北屯區敦富路365號1F
官網：https://www.hongkongboss.com/
編輯推薦
- 五星級「港點+府城美食」吃到飽！台南晶英「府城茶樓自助饗宴」 爽嗑「經典港點車、現切燒臘、現燙牛肉湯」免千元
- 兩餐「278元吃到飽」到月底！比十週年強 全台6門市「4人同行1111元、單人278元」爽嗑韓式炸雞、自助吧
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言