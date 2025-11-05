五星級「港點+府城美食」吃到飽！台南晶英「府城茶樓自助饗宴」 爽嗑「經典港點車、現切燒臘、現燙牛肉湯」免千元

港式吃到飽+1！台南晶英酒店中式早餐大升級，最新「港式早午餐自助饗宴」強勢登場，經典港點車、現切燒臘到府城小吃統統有，一站式吃遍古都與香港美食！

圖／台南晶英酒店粉專

圖／台南晶英酒店官網

台南五星級飯店「晶英酒店」新推出平日「港式早午餐自助饗宴」，以「府城茶樓」為主軸，經典港點車、點心車隨桌挑選，不光有多汁燒賣、餃類、蘿蔔糕、流沙包，還有冰火菠蘿油、葡式焗蛋塔等招牌美味；除了港點車外，自助餐檯區更提供了師傅現切燒臘、現煮煲仔飯等熱騰騰佳餚，以及現燙牛肉湯、擔仔麵等代表性府城小吃，

圖／台南晶英酒店粉專

圖／台南晶英酒店粉專

價格部分，非房客成人每位880元、6-11歲兒童每位499元、3-5歲兒童每位150元、3歲以下兒童免費；房客則有優惠價成人每位660元、6-11歲兒童每位330元、6歲以下兒童免費（以上價格均需另加10%服務費）。用餐時段為平日每週一至五06:30-08:30、09:00-11:00、11:30-13:30，用餐時間2小時。

圖／台南晶英酒店官網

台南晶英 府城茶樓吃到飽

用餐時段：平日週一至五06:30-08:30、09:00-11:00、11:30-13:30

用餐時段：台南晶英 宴會廳

價位：

【一般外客】成人每位NT880、兒童(6-11歲)NT$499、兒童(3-5歲)NT$150、兒童(3歲以下)免費

【房客優惠】成人每位NT$660、兒童(6-11歲)NT$330、兒童(6歲以下)免費

注意事項：以上價格均需另加10%服務費；每週一開放預訂至下週五座位、每時段用餐2小時

訂位專線：(06)390-3036

