感恩節別再只吃火雞啦！瀚寓酒店推出「蒜香脆皮雞禮籃」早鳥9折優惠只到這天

迎接感恩節與聖誕節的溫馨時刻，今年瀚寓酒店以「節慶也能在家奢華上桌」為概念，推出期間限定「感恩聖誕脆皮雞禮籃」，以中式火功料理挑戰傳統火雞印象，為年末聚餐帶來耳目一新的味蕾亮點。禮籃售價 2,980 元，即日起至 12 月 30 日開放預訂，11 月 15 日前享 9 折優惠，一次購買 3 套以上再享 85 折，取貨須於三日前預約，讓家庭聚會、同事派對或好友在家小酌，都能輕鬆擺上一桌儀式感十足的團聚佳餚。

本次禮籃以瀚寓酒店旗下餐飲品牌聯手打造，主角「蒜香脆皮雞」以雲林蒜頭進行長時間醃製與風乾，再透過熱油淋皮工法讓外皮呈現亮金焦脆，肉質仍保有鮮嫩多汁的彈性，入口香氣飽滿而不油膩。另附生菜與金桔醬，可搭配成清爽口感的「二吃」方式，讓整體層次更具變化，成為家庭與餐桌間最令人期待的焦點。

禮籃組合同時結合西式手作料理元素，包含 手工酥皮瑪格莉特披薩、酪梨燻鮭魚沙拉、西式爐烤鮮蔬與 可頌小麵包，從前菜、主食到配菜皆已備妥，無需再額外料理，即享完整餐桌風味。更貼心附上帶有蜜桃果香與微氣泡口感的 「桃醉啤酒」，讓這場團聚不僅吃得豐盛，也以輕盈酒香替年末時光增添更多歡聚氛圍。

為了讓「節慶要有儀式感」不只停留在桌面呈現，瀚寓酒店特別設計專屬 橘色保溫提袋與禮籃包裝，色彩呼應年底歡樂氣息，也能有效保溫，使脆皮雞在取餐與分享時仍能維持最佳狀態。整套禮籃無論作為家庭聚餐亮點，或送給重要對象作為季節問候，都能展現溫暖、誠意與美味兼具的節慶心意。

