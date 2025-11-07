「爭鮮下午茶」半價優惠！ 連續3週「第8份起統統半價」爽省荷包 全台限店超狂開吃

爭鮮又有新吃法！ 繼10月份爭鮮旗下MAGiC TOUCH推出壽司吃到飽廣受好評後，人氣連鎖品牌「爭鮮迴轉壽司」與「爭鮮PLUS」宣布11月推出超狂「午後半價祭」，讓大家在平日下午茶時段用餐，第8盤壽司起統統半價吃！

爭鮮迴轉壽司最新推出「下午茶半價優惠」，活動示意圖，非本次活動供應餐點。記者陳睿中／攝影

壽司控們準備開吃！這回「爭鮮下午茶半價優惠」將於11月10日至11月27日期間登場，連續3周限定在週一至週四的下午2點至5點（最後入場16:00）開吃。全台超過50間指定門市同步開跑，凡於時段內入座用餐，每人前7份餐點照原價計算，從「第8份起全品項直接半價」，想吃幾盤就吃幾盤，越吃越划算！

爭鮮迴轉壽司推出超狂「午後半價祭」活動，示意圖。圖／爭鮮提供

活動涵蓋全台多間門市，「爭鮮」包括北部的石牌、內湖、大安、中壢、林口，中南部的台中豐原、彰化溪湖、台南金華、鳳山等地；「爭鮮PLUS」則像是善導寺店、中和環球、桃園藝文、北斗、斗六等店都能開吃。無論你在哪一縣市，都能輕鬆找到離你最近的半價據點！

需注意的是，本次活動每人用餐時間為60分鐘，100公分以上兒童需列入人數計算；半價優惠以總份數計算、價低者優先折抵。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」