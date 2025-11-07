片皮鴨控集合！全新「芯聚苑」信義 ATT Valley開幕，連10日半價優惠搶先吃

台北信義區再添中華料理新亮點！ATT集團正式推出全新品牌「芯聚苑」，選址於信義 ATT Valley，以「經典傳承 × 味覺革新」為主軸，正式於11/7開幕！還有開幕好禮4項優惠不能錯過，一起來看看吧！

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

首先餐廳邀請擁有五星飯店資歷的明星級主廚團隊坐鎮——包含擅長功夫中菜的總主廚康智翔、以細緻火候見長的燒臘師傅黃振凱，以及專精港點技藝的主廚萬紀瑜，三位匠人聯手打造「看得出用心、吃得出底氣」的中華料理新風格。餐廳以優雅時尚的設計語彙延伸出細緻又不失現代氣息的用餐氛圍，無論家族聚餐、朋友慶祝或商務宴席皆相當適合。

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

主打招牌料理「經典片皮鴨」更是此次開幕話題焦點。嚴選熟成櫻桃鴨，以精準火候烤出「皮薄脆、肉鮮嫩」的完美口感，搭配手工製作的蕎麥潤餅與以金棗慢火熬煮而成的特製靈魂醬汁，層次分明、風味細緻。粵式港點亦不容錯過，如即點即蒸的小籠點心、金黃酥脆的燒臘料理與手工甜品，皆展現師傅們多年扎實功力，讓人一口便能感受到中華料理的深厚底蘊。

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

為歡慶正式開幕，芯聚苑祭出超誠意「四重開幕禮」：第一重，自 11/7 起連續 10 日，經典烤鴨祭出 半價優惠，每日限量 30 組，依 inline 訂位順序為準；第二重，11/7 至 11/30 凡來店消費，即有機會抽中 免費烤鴨或限定港點料理；第三重，加入會員即贈「精緻港點乙份」；第四重，12/1 起會員累積點數還能再兌換片皮鴨料理。想用最划算的方式品嚐招牌菜，建議提前兩日預訂烤鴨，以免向隅。

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

芯聚苑現已開放訂位，無論是喜愛細緻烤鴨宴席的饕客、或想感受中式料理嶄新呈現方式的食客，都能在此找到屬於自己的味覺記憶。開幕期間限定優惠不等人，快揪親朋好友一同相聚品味！

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

