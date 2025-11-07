快訊

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

片皮鴨控集合！全新「芯聚苑」信義 ATT Valley開幕，連10日半價優惠搶先吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自芯聚苑臉書粉絲團
圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

台北信義區再添中華料理新亮點！ATT集團正式推出全新品牌「芯聚苑」，選址於信義 ATT Valley，以「經典傳承 × 味覺革新」為主軸，正式於11/7開幕！還有開幕好禮4項優惠不能錯過，一起來看看吧！

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團
圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

首先餐廳邀請擁有五星飯店資歷的明星級主廚團隊坐鎮——包含擅長功夫中菜的總主廚康智翔、以細緻火候見長的燒臘師傅黃振凱，以及專精港點技藝的主廚萬紀瑜，三位匠人聯手打造「看得出用心、吃得出底氣」的中華料理新風格。餐廳以優雅時尚的設計語彙延伸出細緻又不失現代氣息的用餐氛圍，無論家族聚餐、朋友慶祝或商務宴席皆相當適合。

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團
圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團
圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

主打招牌料理「經典片皮鴨」更是此次開幕話題焦點。嚴選熟成櫻桃鴨，以精準火候烤出「皮薄脆、肉鮮嫩」的完美口感，搭配手工製作的蕎麥潤餅與以金棗慢火熬煮而成的特製靈魂醬汁，層次分明、風味細緻。粵式港點亦不容錯過，如即點即蒸的小籠點心、金黃酥脆的燒臘料理與手工甜品，皆展現師傅們多年扎實功力，讓人一口便能感受到中華料理的深厚底蘊。

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團
圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團
圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

為歡慶正式開幕，芯聚苑祭出超誠意「四重開幕禮」：第一重，自 11/7 起連續 10 日，經典烤鴨祭出 半價優惠，每日限量 30 組，依 inline 訂位順序為準；第二重，11/7 至 11/30 凡來店消費，即有機會抽中 免費烤鴨或限定港點料理；第三重，加入會員即贈「精緻港點乙份」；第四重，12/1 起會員累積點數還能再兌換片皮鴨料理。想用最划算的方式品嚐招牌菜，建議提前兩日預訂烤鴨，以免向隅。

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團
圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

芯聚苑現已開放訂位，無論是喜愛細緻烤鴨宴席的饕客、或想感受中式料理嶄新呈現方式的食客，都能在此找到屬於自己的味覺記憶。開幕期間限定優惠不等人，快揪親朋好友一同相聚品味！

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團
圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

圖／取自芯聚苑臉書粉絲團
圖／取自芯聚苑臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

烤鴨 港點 中式料理 甜品 饕客

相關新聞

「爭鮮下午茶」半價優惠！ 連續3週「第8份起統統半價」爽省荷包 全台限店超狂開吃

爭鮮又有新吃法！ 繼10月份爭鮮旗下MAGiC TOUCH推出「壽司吃到飽」廣受好評後，人氣連鎖品牌「爭鮮迴轉壽司」與「爭鮮PLUS」宣布11月推出超狂「午後半價祭」，讓大家在平日下午茶時段用餐，第8盤壽司起統統半價吃！

片皮鴨控集合！全新「芯聚苑」信義 ATT Valley開幕，連10日半價優惠搶先吃

台北信義區再添中華料理新亮點！ATT集團正式推出全新品牌「芯聚苑」，選址於信義 ATT Valley，以「經典傳承 × 味覺革新」為主軸，正式於11/7開幕！還有開幕好禮4項優惠不能錯過，一起來看看吧！

非洲豬瘟禁令解除！台南排隊名店「阿明豬心」率先公告恢復營業

非洲豬瘟禁運、禁宰禁令解除，農業部長陳駿季昨（5日）下午宣布，活豬6日中午12時後可運送，7日零時起恢復批發、拍賣與屠宰...

7-ELEVEN「饗喫鍋」迷你自選火鍋　近百款鍋物週邊「自由選配」

迎接立冬，7-ELEVEN除了24小時販售微波即食的多款溫補系湯品，去年逾千間門市整合外送服務開設「饗喫鍋」火鍋專區，以...

拿坡里「大披薩、6塊雞199元」！頂呱呱「套餐現省105、薯條買1送1」

拿坡里披薩‧炸雞推出年終回饋活動，自11月6日至11月23日期間，連續18天針對大披薩與炸雞推出優惠方案。「大披薩」原價...

牛排教父打造全新「個人壽喜燒」 一個人也能輕鬆吃和牛、海陸鍋

教父牛排餐飲集團旗下的「WAGYU CLUB和牛俱樂部」正式進駐新光三越台北信義新天地A4館，店內以日本A5和牛、F1和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。