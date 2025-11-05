驚喜聯動！「八曜和茶 × Häagen-Dazs 」推夢幻草莓奶香，打造冬季最「莓」奢饗宴！

茶品界與冰品界兩大領導品牌再度掀起話題！八曜和茶驚喜宣布與 Häagen-Dazs 聯手合作，歷經超過 300 次風味實驗，終於誕生今年冬季最夢幻的新品——「極韻草莓奶香」。以八曜招牌極韻白奶茶為基底，完美融合 Häagen-Dazs 頂級草莓冰淇淋的細膩香氣與濃郁奶香，打造出前所未有的奢華口感。

圖／取自八曜和茶臉書粉絲團

這次聯動不只是味蕾的驚喜，更是一場跨界的甜點革命。粉嫩的草莓色澤與絲滑奶香交織，從第一口就讓人沉浸於幸福滋味中。品牌團隊透露，為了調出最契合的比例，研發過程反覆測試超過 300 次，只為實現「冬季第一口草莓」的極致浪漫。

圖／取自八曜和茶臉書粉絲團

官方預告，這款夢幻聯名飲品將於近期登場，勢必掀起全台「八哈式愛」熱潮。無論是草莓控、奶茶控，還是甜點控，都不能錯過這場由八曜與 Häagen-Dazs 聯手打造的草莓季奇蹟——讓冬天的甜，從一口「極韻草莓奶香」開始！

圖／取自八曜和茶臉書粉絲團

