快訊

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦新發言人張晗「神秘背景曝光」 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

驚喜聯動！「八曜和茶 × Häagen-Dazs 」推夢幻草莓奶香，打造冬季最「莓」奢饗宴！

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自八曜和茶臉書粉絲團
圖／取自八曜和茶臉書粉絲團

茶品界與冰品界兩大領導品牌再度掀起話題！八曜和茶驚喜宣布與 Häagen-Dazs 聯手合作，歷經超過 300 次風味實驗，終於誕生今年冬季最夢幻的新品——「極韻草莓奶香」。以八曜招牌極韻白奶茶為基底，完美融合 Häagen-Dazs 頂級草莓冰淇淋的細膩香氣與濃郁奶香，打造出前所未有的奢華口感。

圖／取自八曜和茶臉書粉絲團
圖／取自八曜和茶臉書粉絲團

這次聯動不只是味蕾的驚喜，更是一場跨界的甜點革命。粉嫩的草莓色澤與絲滑奶香交織，從第一口就讓人沉浸於幸福滋味中。品牌團隊透露，為了調出最契合的比例，研發過程反覆測試超過 300 次，只為實現「冬季第一口草莓」的極致浪漫。

圖／取自八曜和茶臉書粉絲團
圖／取自八曜和茶臉書粉絲團

官方預告，這款夢幻聯名飲品將於近期登場，勢必掀起全台「八哈式愛」熱潮。無論是草莓控、奶茶控，還是甜點控，都不能錯過這場由八曜與 Häagen-Dazs 聯手打造的草莓季奇蹟——讓冬天的甜，從一口「極韻草莓奶香」開始！

圖／取自八曜和茶臉書粉絲團
圖／取自八曜和茶臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

奶茶 甜點 冰品 八曜和茶 草莓季

相關新聞

驚喜聯動！「八曜和茶 × Häagen-Dazs 」推夢幻草莓奶香，打造冬季最「莓」奢饗宴！

茶品界與冰品界兩大領導品牌再度掀起話題！八曜和茶驚喜宣布與 Häagen-Dazs 聯手合作，歷經超過 300 次風味實驗，終於誕生今年冬季最夢幻的新品——「極韻草莓奶香」。以八曜招牌極韻白奶茶為基底，完美融合 Häagen-Dazs 頂級草莓冰淇淋的細膩香氣與濃郁奶香，打造出前所未有的奢華口感。

連6天免費加料！ 迷客夏「桂香系列」上市、COMEBUY推「黑糖飲」紅茶冰綠免費送

秋冬手搖限時飲！ 迷客夏「桂香系列」新飲連6天免費加料、COMEBUY推黑糖飲 紅綠茶免費送

「嚕嚕米 Moomin」聯名生甜甜圈！台中「日式生甜甜圈名店」首度快閃台南 療癒質感「嚕嚕米限定盒、聯名貼紙」只送不賣

繼新竹巨城後，台中超人氣「日式生甜甜圈專賣」下一站即將快閃台南，還有「嚕嚕米 Moomin」聯名包裝與貼紙等活動，台南甜點控抄筆記！

LADY M「開心果千層蛋糕」限時回歸！BAC「鮮果秋之頌」一次吃7種水果

你也是蛋糕、麵包愛好者嗎？人氣甜點「LADY M」睽違多年再次快閃台北復興SOGO百貨，並且重新推出「開心果千層蛋糕」，...

茶湯會「送不限航點機票」！清心福全9款「變種吉娃娃杯身」諧音亮相

聯名玩出新花樣！「龜記」與「樂步咖啡」首次合作，推出冬季限定「普洱咖啡奶茶」與「普洱咖啡鮮乳」；「清心福全」則再度聯名「...

11月連5週「免費喝」！ 一週一間青山「每週六爽拿限定飲品」 台南人優先開喝

11月連5週開喝！ 一週一間青山「每週六爽拿免費飲料」 限定茶飲台南人請先喝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。