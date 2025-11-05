沒豬肉吃、改吃牛！彰化名店「牛排肉圓」不休息 再加碼「素肉圓」第2顆半價
受非洲豬瘟影響，不少店家改以雞肉代替，同為彰化知名肉圓店的「西門彰化肉圓」則推出「素肉圓」更加碼半價優惠，造福素食者嘗鮮開吃。
「西門彰化肉圓」因應豬瘟浪潮改推「杏鮑菇素肉圓」，即日起至豬肉開放前，再加碼祭出「第2顆半價」優惠（原價一顆50元），平均下來每顆約38元。
此外，「西門彰化肉圓」以有別於傳統的「牛排肉圓」廣為饕客熟知，同步在豬肉開放前打出優惠，黑胡椒牛排肉圓（小）一顆65元，買6送1、買10送2。值得一提的是，西門彰化肉圓現店址為彰化縣彰化市南校街63號，記得別跑錯地方囉！
