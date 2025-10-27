不只必勝客發公告！達美樂宣布「家有喜事」　全台門市將同慶「新成員加入」

上午必勝客發出「人事異動」引發話題，達美樂也在今(27)日釋出公告宣布「家有喜事」，引來網友回應「小編很會 有在關注隔壁鄰居」、「今天是什麼披薩公告節嗎」。

不只必勝客發公告！達美樂最新在社群發布「家有喜事公告」，指出「達美樂迎來了新成員的加入」，預計11/3於全台達美樂門市舉辦慶祝活動。

由於上午必勝客發文引發網友推測是商品口味異動，這回達美樂再發公告，疑似新品開賣預熱，同樣吸引大批網友眼球並湧入留言「你是不是偷挖角隔壁的老員工」、「看來是『必』跳槽到『達』」，還有人幽默道「等等拿坡里會參一腳嗎」。

