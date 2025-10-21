新葡苑「港點吃到飽」11月回歸！這門市限定 777元暢吃「近30道經典港味」 再加碼3天「4人同行1人免費」
繼九月天母SOGO店後，「新葡苑」11月「港點吃到飽」由大葉高島屋店限定開跑，成人每位777元暢享近30道經典佳餚，還有三日限定「4人同行1人免費」值得衝！
相隔一個月後，新葡苑「港點下午茶吃到飽」將在11月回歸推出，本次活動為大葉高島屋店限定，11/3至11/28之平日14:30-16:00，多款蒸籠港點、經典炸物到功夫煲湯、美味甜品統統無限供應，現做腸粉、蛋塔及流沙包等代表美饌更是不容錯過。成人每位777+10%元、90-130cm兒童577+10%元，而90cm以下兒童則酌收100+10%元。
此外，吃到飽前三天限定加碼「4人同行1人免費」，即日起開放預訂，每桌還會加贈一份拼盤和翡翠海鮮羹，愛吃港點的朋友記得開揪打電話卡位囉！
新葡苑 大葉高島屋店
地址：台北市忠誠路二段55號5F
訂位電話：02-2834-0918
港點下午茶吃到飽：2025/11/3～2025/11/28 平日14:30-16:00
