全家APP大當機！上班族買咖啡出包「寄杯喝不到」 會員怒：不是第一次了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
今（14）日上班族被「全家APP當機潮」搞到崩潰。圖／全家便利商店提供
今（14）日上班族被「全家APP當機潮」搞到崩潰。圖／全家便利商店提供

早晨必來一杯咖啡提提神，但今（14）日上班族卻被「全家APP當機潮」搞到崩潰！全家便利商店APP在上班尖峰時段全面失靈，「我的商品」頁面無法開啟，導致寄杯、隨買跨店取等功能通通失效，許多民眾只能現場重買原價咖啡，怨聲連連。

不少上班族一早想用全家APP取寄杯咖啡，卻遇到畫面卡死，系統跳出「親愛的會員 查詢失敗！請重新操作（EEEE）」錯誤訊息。有民眾抱怨：「平常寄杯優惠很多，今天竟然要我原價付，太不合理！」更有上班族苦等10分鐘以為手機出問題，最後才發現是系統大當機。而全家FamilyMart臉書也湧入大量留言指稱「跨店隨取又故障」、「這APP是不是該改版了？」、「這已經不是第一次了」。

據三立新聞網報導指出，全家稍早表示「設備臨時維護，已調整完畢，造成不便敬請見諒」，至目前全家便利商店尚未有相關補償方案公布。

全家便利商店 上班族 咖啡 FamilyMart

