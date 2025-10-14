全家APP大當機！上班族買咖啡出包「寄杯喝不到」 會員怒：不是第一次了
早晨必來一杯咖啡提提神，但今（14）日上班族卻被「全家APP當機潮」搞到崩潰！全家便利商店APP在上班尖峰時段全面失靈，「我的商品」頁面無法開啟，導致寄杯、隨買跨店取等功能通通失效，許多民眾只能現場重買原價咖啡，怨聲連連。
不少上班族一早想用全家APP取寄杯咖啡，卻遇到畫面卡死，系統跳出「親愛的會員 查詢失敗！請重新操作（EEEE）」錯誤訊息。有民眾抱怨：「平常寄杯優惠很多，今天竟然要我原價付，太不合理！」更有上班族苦等10分鐘以為手機出問題，最後才發現是系統大當機。而全家FamilyMart臉書也湧入大量留言指稱「跨店隨取又故障」、「這APP是不是該改版了？」、「這已經不是第一次了」。
據三立新聞網報導指出，全家稍早表示「設備臨時維護，已調整完畢，造成不便敬請見諒」，至目前全家便利商店尚未有相關補償方案公布。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言