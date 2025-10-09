10月加量不加價！ 「一条通壽司」CP值超高 蝦三貫55元、松葉蟹新品必點 外送再享5折超划算
壽司迷注意！平價連鎖品牌「一条通」10月推出最新優惠，這次不僅有鮭魚加量不加價，還有松葉蟹、紅雪蟹、軟殼蟹等限定新品強勢登場，讓海鮮控一次吃好吃滿！
鮭魚愛好者笑開懷，全門市推出生鮭魚、2鮭1鮪、2鮭1蝦三款壽司組合，每盤只要60元。還有小龍蝦沙拉40元，份量直接升級。部分門市更進一步加碼，像石牌、永和、新埔、桃園、明誠等店，蝦卵三貫、胡麻菠菜直接加量50％；永春、土城、三和、南京中山、公益等店則有多達十款壽司加量，誠意滿滿。
10月新品「螯螯待哺」同樣讓人眼睛一亮，松葉蟹握壽70元，蟹肉鮮甜滿溢；紅雪蟹盛70元，蟹膏濃郁；軟殼蟹握壽50元，外酥內嫩；炸蝦稻荷40元，把大蝦塞進豆皮超療癒。還有蝦三貫55元，一次集結玻璃蝦、鮮蝦、甜蝦，絕對是蝦控必點。
懶得出門也能吃！「一条通」搭配外送優惠至10月10日，熊貓PRO會員滿280元享全品項5折，自10月11日至31日則天天有65折，單筆滿280元最高折抵100元，想省錢又想吃美味，這波絕對不能錯過。
