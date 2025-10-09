快訊

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

松南營區可當第2個腹案？蔣萬安認「輝達有看過」：估年底前有初步結果

洪災重災戶…光復商工校長率隊深深一鞠躬 感謝國軍、鏟子超人

10月加量不加價！ 「一条通壽司」CP值超高 蝦三貫55元、松葉蟹新品必點 外送再享5折超划算

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／一条通提供
圖／一条通提供

壽司迷注意！平價連鎖品牌「一条通」10月推出最新優惠，這次不僅有鮭魚加量不加價，還有松葉蟹、紅雪蟹、軟殼蟹等限定新品強勢登場，讓海鮮控一次吃好吃滿！

圖／一条通提供
圖／一条通提供

鮭魚愛好者笑開懷，全門市推出生鮭魚、2鮭1鮪、2鮭1蝦三款壽司組合，每盤只要60元。還有小龍蝦沙拉40元，份量直接升級。部分門市更進一步加碼，像石牌、永和、新埔、桃園、明誠等店，蝦卵三貫、胡麻菠菜直接加量50％；永春、土城、三和、南京中山、公益等店則有多達十款壽司加量，誠意滿滿。

圖／一条通提供
圖／一条通提供

圖／一条通提供
圖／一条通提供

10月新品「螯螯待哺」同樣讓人眼睛一亮，松葉蟹握壽70元，蟹肉鮮甜滿溢；紅雪蟹盛70元，蟹膏濃郁；軟殼蟹握壽50元，外酥內嫩；炸蝦稻荷40元，把大蝦塞進豆皮超療癒。還有蝦三貫55元，一次集結玻璃蝦、鮮蝦、甜蝦，絕對是蝦控必點

圖／一条通提供
圖／一条通提供

圖／一条通提供
圖／一条通提供

懶得出門也能吃！「一条通」搭配外送優惠至10月10日，熊貓PRO會員滿280元享全品項5折，自10月11日至31日則天天有65折，單筆滿280元最高折抵100元，想省錢又想吃美味，這波絕對不能錯過。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

外送 壽司 CP值 一条通 必點

相關新聞

10月加量不加價！ 「一条通壽司」CP值超高 蝦三貫55元、松葉蟹新品必點 外送再享5折超划算

10月加量不加價！ 「一条通壽司」CP值超高 蝦三貫55元、松葉蟹新品必點 外送再享5折超划算

居酒屋也能吃到飽！ 筑前屋延吉新開店「859元爽嗑89道日式料理」 2小時無限續串燒、和牛、干貝刺身

居酒屋也能吃到飽！ 筑前屋延吉新開店「859元嗑89道日式料理」 2小時無限續串燒、和牛、干貝刺身

雙十國慶吃貨必追！「10月連假美食優惠」霜淇淋買1送1、炸雞買5送5　星巴克、必勝客、拿坡里超狂套餐快衝

雙十國慶吃爆！「10月連假美食優惠」超商霜淇淋買1送1、炸雞買5送5　必勝客、拿坡里超狂套餐快衝

時尚台菜「心潮仙宮」進駐微風南山！創意「台味辦桌料理」配101美景

曾獲「米其林指南」必比登推薦的「心潮飯店」，本季於微風南山打造全新品牌「心潮仙宮」，以全新的設計語彙結合精緻台菜料理與辦...

拿坡里「限時買4送4」現省260元！SUBWAY「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」新上市

無辣不歡的消費者有福了！隨著雙十到來，「拿坡里披薩．炸雞」推出「買炸雞送青花椒烤雞翅」的限時優惠，讓民眾可以享受青花椒的...

東京爆紅厚切牛舌來了！ 「牛舌的檸檬」台灣1號店 10／25信義區開幕

東京爆紅厚切牛舌來了！ 「牛舌的檸檬」台灣1號店 10／25信義區開幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。