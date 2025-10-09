快訊

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

松南營區可當第2個腹案？蔣萬安認「輝達有看過」：估年底前有初步結果

洪災重災戶…光復商工校長率隊深深一鞠躬 感謝國軍、鏟子超人

居酒屋也能吃到飽！ 筑前屋延吉新開店「859元爽嗑89道日式料理」 2小時無限續串燒、和牛、干貝刺身

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／筑前屋提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／筑前屋提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全民瘋「吃到飽」！ 日本人氣居酒屋筑前屋」 也加入戰局，今年在台北大安區光復南路開設全新「延吉店」，並改以推出限定「居酒屋吃到飽」，最低只要859元+10%，就能在兩小時內無限暢吃「89道日式經典料理」，讓人彷彿一秒飛到日本居酒屋大快朵頤。

日本連鎖居酒屋「筑前屋」示意圖。圖／筑前屋提供
日本連鎖居酒屋「筑前屋」示意圖。圖／筑前屋提供

延吉店的吃到飽活動分為兩種方案，包含 「和風饗宴」859元／人+10%，集結唐揚炸雞、福岡炒拉麵、冰花煎餃等人氣料理，還有牛、豚、雞串燒，以及沙拉、刺身、玉子燒和甜點，兩小時內通通任點；「極上御宴」1099元／人+10%，除了經典料理，更升級高檔食材，如極黑牛小排、干貝刺身、和牛漢堡排(限量)等，搭配多款壽司刺身，豪華度再升級。

圖／筑前屋提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／筑前屋提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

859元「和風饗宴」菜單。圖／筑前屋提供
859元「和風饗宴」菜單。圖／筑前屋提供

1099元「極上御宴」菜單。圖／筑前屋提供
1099元「極上御宴」菜單。圖／筑前屋提供

居酒屋怎麼能少了酒精助興？延吉店還設有KTV包廂，不管是朋友聚餐、下班小酌，還是慶生派對，都能邊吃邊唱，並且提供20款以上酒飲，只要加189元 就能暢飲啤酒、沙瓦、燒酎；想升級清酒或Highball，則是加289元。若不喝酒，也能選擇69元無酒精飲品暢飲，超級彈性。

圖／筑前屋提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／筑前屋提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

用餐規則部分，每桌用餐時間為2小時，從第一位入座開始計算，並於餐期結束前30分鐘截止加點。點餐採分次加點制度，每次可點的數量為「人數×2」，料理皆現點現做，確保餐點新鮮。酒水加購後則是空杯再續，保證喝得盡興。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【筑前屋延吉店】

．地址：台北市大安區光復南路280巷41號

．吃到飽方案：和風饗宴859元+10%／極上御宴1099元+10%

．酒水加購：無酒精飲品 69元、啤酒沙瓦 189元、清酒Highball 289元

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

串燒 吃到飽 新開店 居酒屋 和牛 筑前屋

相關新聞

10月加量不加價！ 「一条通壽司」CP值超高 蝦三貫55元、松葉蟹新品必點 外送再享5折超划算

10月加量不加價！ 「一条通壽司」CP值超高 蝦三貫55元、松葉蟹新品必點 外送再享5折超划算

居酒屋也能吃到飽！ 筑前屋延吉新開店「859元爽嗑89道日式料理」 2小時無限續串燒、和牛、干貝刺身

居酒屋也能吃到飽！ 筑前屋延吉新開店「859元嗑89道日式料理」 2小時無限續串燒、和牛、干貝刺身

雙十國慶吃貨必追！「10月連假美食優惠」霜淇淋買1送1、炸雞買5送5　星巴克、必勝客、拿坡里超狂套餐快衝

雙十國慶吃爆！「10月連假美食優惠」超商霜淇淋買1送1、炸雞買5送5　必勝客、拿坡里超狂套餐快衝

時尚台菜「心潮仙宮」進駐微風南山！創意「台味辦桌料理」配101美景

曾獲「米其林指南」必比登推薦的「心潮飯店」，本季於微風南山打造全新品牌「心潮仙宮」，以全新的設計語彙結合精緻台菜料理與辦...

拿坡里「限時買4送4」現省260元！SUBWAY「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」新上市

無辣不歡的消費者有福了！隨著雙十到來，「拿坡里披薩．炸雞」推出「買炸雞送青花椒烤雞翅」的限時優惠，讓民眾可以享受青花椒的...

東京爆紅厚切牛舌來了！ 「牛舌的檸檬」台灣1號店 10／25信義區開幕

東京爆紅厚切牛舌來了！ 「牛舌的檸檬」台灣1號店 10／25信義區開幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。