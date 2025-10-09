居酒屋也能吃到飽！ 筑前屋延吉新開店「859元爽嗑89道日式料理」 2小時無限續串燒、和牛、干貝刺身

全民瘋「吃到飽」！ 日本人氣居酒屋 「筑前屋」 也加入戰局，今年在台北大安區光復南路開設全新「延吉店」，並改以推出限定「居酒屋吃到飽」，最低只要859元+10%，就能在兩小時內無限暢吃「89道日式經典料理」，讓人彷彿一秒飛到日本居酒屋大快朵頤。

日本連鎖居酒屋「筑前屋」示意圖。圖／筑前屋提供

延吉店的吃到飽活動分為兩種方案，包含 「和風饗宴」859元／人+10%，集結唐揚炸雞、福岡炒拉麵、冰花煎餃等人氣料理，還有牛、豚、雞串燒，以及沙拉、刺身、玉子燒和甜點，兩小時內通通任點；「極上御宴」1099元／人+10%，除了經典料理，更升級高檔食材，如極黑牛小排、干貝刺身、和牛漢堡排(限量)等，搭配多款壽司刺身，豪華度再升級。

圖／筑前屋提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

859元「和風饗宴」菜單。圖／筑前屋提供

1099元「極上御宴」菜單。圖／筑前屋提供

居酒屋怎麼能少了酒精助興？延吉店還設有KTV包廂，不管是朋友聚餐、下班小酌，還是慶生派對，都能邊吃邊唱，並且提供20款以上酒飲，只要加189元 就能暢飲啤酒、沙瓦、燒酎；想升級清酒或Highball，則是加289元。若不喝酒，也能選擇69元無酒精飲品暢飲，超級彈性。

圖／筑前屋提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

用餐規則部分，每桌用餐時間為2小時，從第一位入座開始計算，並於餐期結束前30分鐘截止加點。點餐採分次加點制度，每次可點的數量為「人數×2」，料理皆現點現做，確保餐點新鮮。酒水加購後則是空杯再續，保證喝得盡興。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【筑前屋延吉店】

．地址：台北市大安區光復南路280巷41號

．吃到飽方案：和風饗宴859元+10%／極上御宴1099元+10%

．酒水加購：無酒精飲品 69元、啤酒沙瓦 189元、清酒Highball 289元

