「點點心 X 世界拉花冠軍咖啡CHLIV」信義區限定登場！ 11款「港點+精品咖啡」每日限量供應

港點控、咖啡控必追！ 人氣港點品牌「點點心」玩出新高度，聯手與由世界拉花冠軍創立的精品咖啡品牌「CHLIV」跨界合作，於微風信義店設立全新「CHLIV X DIMDIMSUM」概念專區，10月7日正式展開試營運。現場不只有人氣豬仔流沙包、菠蘿油等經典港點，更搭配特製精品咖啡、輕食甜點，一口氣推出11款全新品項，每日限量販售，預計將掀起新一波打卡潮！

「點點心」進軍台灣以來，以「好吃、好玩又有趣」的品牌精神快速圈粉，像是會爆漿的「豬仔流沙包」、趣味十足的「盲抽豬仔包」都引爆社群討論。這回品牌更與CHLIV精品咖啡聯手，開創「一店多元」的新型態餐飲體驗，讓消費者能在同一空間裡，同時享用正宗港點、法式烘焙與精品咖啡。

「CHLIV」由2016年世界拉花冠軍Chris創立，這次特別為點點心打造限定配方，嚴選衣索比亞與哥倫比亞中深烘焙豆，帶有黑巧克力、堅果與黑糖尾韻，並經過10至14天養豆期，確保每杯都能展現最佳風味。除了招牌美式、拿鐵，還能喝到港式風味的「鴛鴦」，結合茶與咖啡的微苦回甘，別具特色。

每日限量供應的全新專區同步推出輕食與甜點，包括「點可頌‧港式蜜汁培根爆蔥乳酪」（158元），鹹甜交織超多層次；還有必嚐的「阿芙佳朵」（198元），將濃縮咖啡淋在夏威夷果仁冰淇淋上，冰熱交融，苦韻中帶著奶香甜感。想吃划算組合的話，也有「點C經典套餐」，內含點可頌與聯名鴛鴦飲品，288元即可享受！

