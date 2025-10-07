開工必收！ 星巴克連3天優惠「買一送一、第二杯半價」　萬聖節黑貓魔法杯萌翻登場

開工日需要咖啡救援！星巴克自10/7起連續3天祭出超殺優惠，除了今（7）日限定的「第二杯半價」活動外，還有雙十連假前（10/8、10/9）登場的「好友分享日」買一送一優惠，讓咖啡控天天有理由進店報到。

星巴克10/7（一日限定）推出「第二杯半價」優惠，活動期間購買兩杯大杯（含）以上、冰熱口味一致的飲品，即享第二杯半價優惠。需注意的是，本活動不適用於車道服務、外送、電話預訂與部分特殊門市，單筆交易最多可享受四杯優惠，且需當場領取。

圖／星巴克官網

緊接著10/8-10/9，星巴克再加碼「好友分享日」，於活動期間每天11:00至20:00，購買兩杯相同規格飲品即可享「買一送一」超值優惠，每人每次最多買二送二。想趁連假前跟同事、朋友一起補充咖啡能量，這波絕對不能錯過。

圖／星巴克官網

另外，星巴克也提前炒熱萬聖節氛圍，推出「夜幕狂想 萬聖派對星冰樂套組」，組合價400元（原價510元），內含一杯特大杯夜幕狂想曲星冰樂與20OZ萬聖冷變TOGO冷水杯，數量有限、售完為止，絕對是收藏控必搶單品。

圖／星巴克提供

咖啡控與貓奴們別錯過！ 星巴克萬聖節新品以「黑貓魔法咖啡館」為主題，設計靈感來自黑貓店長在神祕咖啡館中，為化身小精靈的顧客們調製香氣魔法咖啡，整體以漫畫線條搭配夜光、溫變設計，打造滿滿奇幻感。不僅有馬克杯、冷水杯與不鏽鋼杯，還有讓貓奴尖叫的限定小物，包括「貓咪絨毛零錢包」、「貓咪女神多功能包」、「黑貓咖啡師MINI熊寶寶」與「黑貓造型矽膠熱水袋」，以及超實用的「黑貓尾巴便利單杯提袋」、「黑白貓尾巴提袋」等，即起於全門市開賣，快來把萬聖節萌萌周邊一次打包！

圖／星巴克提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」