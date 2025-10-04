快訊

波蘭「鏟子超人」曝重災區房屋深埋土裡！ 徒手能摘椰子、走在屋頂旁

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

日本最大炸雞品牌「KARAYAMA」登台！ 東京淺草炸雞專門店插旗「桃機二航」　吉豚屋「半斤399元」唐揚雞同慶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／KARAYAMA提供
圖／KARAYAMA提供

炸雞控注意！日本最大炸雞品牌「KARAYAMA」終於登台，首家分店正式進駐桃園國際機場第二航廈出境區，即起開幕後，旅客在出國前就能大嗑道地日式唐揚雞。姊妹品牌「吉豚屋」更歡慶推出限時「半公斤炸雞399元」超值活動，絕不能錯過。

「KARAYAMA」源自2014年的日本神奈川，短短幾年就火速竄紅，成為日本No.1最受歡迎的炸雞專門店，目前在日本已有眾多分店，更於全球據點達135間，拓展至香港、泰國、菲律賓等地。首度跨海登台選址於「桃園機場第二航廈4樓出境區」，讓出國的旅客能第一時間享受日本原汁原味的唐揚雞。

圖／KARAYAMA提供
圖／KARAYAMA提供

KARAYAMA的炸雞特別採用獨門「秘傳特製醬」醃漬，不同於常見的日式唐揚雞，不加大蒜與薑，而是以多種精選醬油為基底，完整引出雞肉的鮮甜。每塊雞肉定型成約5公分大小，裹上專用炸粉，再以高溫短時間油炸，讓外皮酥脆、內裡鎖住肉汁，入口爆汁口感十足。

店內招牌定食包含「酥脆炸雞定食」、帶辣味的「赤辛炸雞定食」，以及搭配半熟蛋液的「滑蛋炸雞丼」，每一道都能吃到酥香與多汁的完美平衡。

圖／KARAYAMA提供
圖／KARAYAMA提供

為了歡慶KARAYAMA首度登台，姊妹品牌「吉豚屋」同步推出全台門市同慶（桃園機場店除外），自即日起至10月10日止，凡外帶「日式唐揚炸雞」半公斤，只要399元（原價約76折），一次能帶走16塊黃金酥脆炸雞，炸雞控直接吃到過癮！

圖／吉豚屋提供
圖／吉豚屋提供

KARAYAMA東京淺草炸雞專門店

地址：桃園市大園區航站南路9號4樓美食廣場（第二航廈出境區）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

炸雞 吉豚屋 東京

相關新聞

日本最大炸雞品牌「KARAYAMA」登台！ 東京淺草炸雞專門店插旗「桃機二航」　吉豚屋「半斤399元」唐揚雞同慶

日本最大炸雞品牌「KARAYAMA」登台！ 東京淺草炸雞專門店插旗桃機二航　吉豚屋半斤399元唐揚雞同慶

獨／亞洲最佳女主廚陳嵐舒餐廳「小樂沐」熄燈！粉絲嘆來不及道別

由亞洲最佳女主廚陳嵐舒打造的法式餐飲品牌「小樂沐Le Côté LM」，驚傳在今年9月正式熄燈，令粉絲相當惋惜。餐廳歇業...

巧克力哈根達斯吃到飽！ 10月衝千葉餐飲「澎湃烤物季」　開嗑「巨型雞佛」美食秀、壽星專屬「青殼龍蝦」

巧克力冰淇淋吃到飽！ 10月衝千葉餐飲「澎湃烤物季」　開嗑「巨型雞佛」美食秀、壽星專屬「青殼龍蝦」

風靡代官山貴婦圈 東京最夯甜點「DOLCE TACUBO」快閃台北晶華

台北晶華酒店10月16日至11月19日邀請東京代官山排隊甜點名店—DOLCE TACUBO來台客座，將現烤費南雪、法式可...

火影迷快衝！ 「一樂拉麵」《火影忍者》台北首店開幕　鳴人生日套餐送免費拉麵券、特典卡必收

火影迷快衝！ 「一樂拉麵」《火影忍者》台北首店開幕　鳴人生日套餐送免費拉麵券、特典卡必收

東京人形町米其林星級百年名店 「壽喜燒割烹 日山」插旗新光三越A4

即便飛到東京，都不一定能夠順利品嘗到的人形町米其林星級百年名店 「壽喜燒割烹 日山（すき焼割烹日山,sukiyaki h...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。