日本最大炸雞品牌「KARAYAMA」登台！ 東京淺草炸雞專門店插旗「桃機二航」　吉豚屋「半斤399元」唐揚雞同慶

炸雞控注意！日本最大炸雞品牌「KARAYAMA」終於登台，首家分店正式進駐桃園國際機場第二航廈出境區，即起開幕後，旅客在出國前就能大嗑道地日式唐揚雞。姊妹品牌「吉豚屋」更歡慶推出限時「半公斤炸雞399元」超值活動，絕不能錯過。

「KARAYAMA」源自2014年的日本神奈川，短短幾年就火速竄紅，成為日本No.1最受歡迎的炸雞專門店，目前在日本已有眾多分店，更於全球據點達135間，拓展至香港、泰國、菲律賓等地。首度跨海登台選址於「桃園機場第二航廈4樓出境區」，讓出國的旅客能第一時間享受日本原汁原味的唐揚雞。

圖／KARAYAMA提供

KARAYAMA的炸雞特別採用獨門「秘傳特製醬」醃漬，不同於常見的日式唐揚雞，不加大蒜與薑，而是以多種精選醬油為基底，完整引出雞肉的鮮甜。每塊雞肉定型成約5公分大小，裹上專用炸粉，再以高溫短時間油炸，讓外皮酥脆、內裡鎖住肉汁，入口爆汁口感十足。

店內招牌定食包含「酥脆炸雞定食」、帶辣味的「赤辛炸雞定食」，以及搭配半熟蛋液的「滑蛋炸雞丼」，每一道都能吃到酥香與多汁的完美平衡。

圖／KARAYAMA提供

為了歡慶KARAYAMA首度登台，姊妹品牌「吉豚屋」同步推出全台門市同慶（桃園機場店除外），自即日起至10月10日止，凡外帶「日式唐揚炸雞」半公斤，只要399元（原價約76折），一次能帶走16塊黃金酥脆炸雞，炸雞控直接吃到過癮！

圖／吉豚屋提供

KARAYAMA東京淺草炸雞專門店

地址：桃園市大園區航站南路9號4樓美食廣場（第二航廈出境區）

