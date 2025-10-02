聽新聞
福岡超人氣「Ikura 蛋包飯」要來了！最萌「狗掌印蛋包飯」免出國吃得到 開幕日、店址一次看
日本夯店+1！福岡超人氣蛋包飯專賣「Ikura 蛋包飯」即將登台，開幕日與全台首店地址搶先曝光，不少人都期待直呼「台灣也吃得到了」。
不用飛日本！來自福岡的人氣蛋包飯專門店「Ikura 蛋包飯」確定來台展店，預計於10/23開幕，台灣首家門市落腳北市大安區。好消息曝光後引發網友熱議，紛紛表示「必須去吃」、「終於可以省機票錢了」。
「Ikura 蛋包飯」主打現做鐵板蛋包，還會在上面烙上可愛的狗掌圖案，讓飯前打卡成為儀式感。
福岡「Ikura 蛋包飯」台灣首店開幕資訊
開幕日：預計2025/10/23（實際依業者公告為準）
地址：台北市大安區信義路二段198巷8號
IG：https://www.instagram.com/ikura_dansoh/
