板橋凱撒「南洋料理吃到飽」880元起！每週僅三天、延長到年底 暢吃「逾20道現做料理+自助吧」 敦親睦鄰「最高再享85折」

「南洋料理吃到飽」延長到年底！板橋凱撒大飯店「蓮花餐廳」推出「南洋單點吃到飽」廣受好評，10/1起加開假日午、晚餐時段，每週僅三天，想吃可要注意日期！

圖／板橋凱撒大飯店粉專

位於板橋凱撒大飯店2F的「蓮花餐廳」推出「南洋單點吃到飽」吸引大批饕客開箱，有網友親訪後大讚「值回票價」。更加碼宣布，除延長活動至12/31外，原定僅開放平日週一、二兩天，10/1起再加開週日午、晚餐場次。價位部分，平日每位成人880+10%元，假日每位成人1080+10%元。

圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店粉專

蓮花餐廳「南洋單點吃到飽」以「桌邊單點+自助吧」提供豐盛饗宴，不僅有月亮蝦餅、清蒸檸檬魚、打拋豬等道地料理，香檸排骨湯、泰式辣炒海鮮、馬來風炒粿條也統統吃得到，總計超過20道南洋料理現點現做，以及自助甜點、摩摩渣渣、水果和明果冰淇淋無限供應，還有泰式奶茶任你暢飲。

馬來西亞料理「馬來風炒粿條」。圖／板橋凱撒大飯店官網

印度料理「蔬菜法蘭基捲佐泰式辣椒醬」。圖／板橋凱撒大飯店官網

不僅如此，「南洋單點吃到飽」可適用敦親睦鄰優惠，板橋區、中和區、永和區之居民及公司行號設立於該區者出示相關證件皆可享有活動折扣，週一、二享85折，週日則享9折（折扣後需加原價10%服務費）。更多詳情以業者公告為準。

蓮花餐廳 南洋料理吃到飽

活動日期：即日起～2025/12/31 每週一、二、日午/晚餐

價格：成人平日880+10%元、成人假日1080+10%元

用餐時間：110分鐘

訂位專線：02-8964-3955

