快訊

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

板橋凱撒「南洋料理吃到飽」880元起！每週僅三天、延長到年底 暢吃「逾20道現做料理+自助吧」 敦親睦鄰「最高再享85折」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／板橋凱撒大飯店粉專及官網
圖／板橋凱撒大飯店粉專及官網

「南洋料理吃到飽」延長到年底！板橋凱撒大飯店「蓮花餐廳」推出「南洋單點吃到飽」廣受好評，10/1起加開假日午、晚餐時段，每週僅三天，想吃可要注意日期！

圖／板橋凱撒大飯店粉專
圖／板橋凱撒大飯店粉專

位於板橋凱撒大飯店2F的「蓮花餐廳」推出「南洋單點吃到飽」吸引大批饕客開箱，有網友親訪後大讚「值回票價」。更加碼宣布，除延長活動至12/31外，原定僅開放平日週一、二兩天，10/1起再加開週日午、晚餐場次。價位部分，平日每位成人880+10%元，假日每位成人1080+10%元。

圖／板橋凱撒大飯店官網
圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店粉專
圖／板橋凱撒大飯店粉專

蓮花餐廳「南洋單點吃到飽」以「桌邊單點+自助吧」提供豐盛饗宴，不僅有月亮蝦餅、清蒸檸檬魚、打拋豬等道地料理，香檸排骨湯、泰式辣炒海鮮、馬來風炒粿條也統統吃得到，總計超過20道南洋料理現點現做，以及自助甜點、摩摩渣渣、水果和明果冰淇淋無限供應，還有泰式奶茶任你暢飲。

馬來西亞料理「馬來風炒粿條」。圖／板橋凱撒大飯店官網
馬來西亞料理「馬來風炒粿條」。圖／板橋凱撒大飯店官網

印度料理「蔬菜法蘭基捲佐泰式辣椒醬」。圖／板橋凱撒大飯店官網
印度料理「蔬菜法蘭基捲佐泰式辣椒醬」。圖／板橋凱撒大飯店官網

不僅如此，「南洋單點吃到飽」可適用敦親睦鄰優惠，板橋區、中和區、永和區之居民及公司行號設立於該區者出示相關證件皆可享有活動折扣，週一、二享85折，週日則享9折（折扣後需加原價10%服務費）。更多詳情以業者公告為準。

蓮花餐廳 南洋料理吃到飽

活動日期：即日起～2025/12/31 每週一、二、日午/晚餐

價格：成人平日880+10%元、成人假日1080+10%元

用餐時間：110分鐘

訂位專線：02-8964-3955

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

吃到飽 海鮮 奶茶 泰式料理 冰淇淋 凱撒大飯店 甜點

相關新聞

板橋凱撒「南洋料理吃到飽」880元起！每週僅三天、延長到年底 暢吃「逾20道現做料理+自助吧」 敦親睦鄰「最高再享85折」

「南洋料理吃到飽」延長到年底！板橋凱撒大飯店「蓮花餐廳」推出「南洋單點吃到飽」廣受好評，10/1起加開...

三商炸雞「買6送6」還抽iPhone 17！繼光香香雞「吃雞養肌套餐」登場

呼應萬聖節即將來臨，繼光香香雞攜手「研舒肌」推出的全新玩美組合「吃雞養肌套餐」，內含有墨魚甜不辣、雞柳，再加上呼應萬聖節...

日本最大炸雞品牌「KARAYAMA」登台！ 東京淺草炸雞專門店插旗「桃機二航」　吉豚屋「半斤399元」唐揚雞同慶

日本最大炸雞品牌「KARAYAMA」登台！ 東京淺草炸雞專門店插旗桃機二航　吉豚屋半斤399元唐揚雞同慶

獨／亞洲最佳女主廚陳嵐舒餐廳「小樂沐」熄燈！粉絲嘆來不及道別

由亞洲最佳女主廚陳嵐舒打造的法式餐飲品牌「小樂沐Le Côté LM」，驚傳在今年9月正式熄燈，令粉絲相當惋惜。餐廳歇業...

巧克力哈根達斯吃到飽！ 10月衝千葉餐飲「澎湃烤物季」　開嗑「巨型雞佛」美食秀、壽星專屬「青殼龍蝦」

巧克力冰淇淋吃到飽！ 10月衝千葉餐飲「澎湃烤物季」　開嗑「巨型雞佛」美食秀、壽星專屬「青殼龍蝦」

風靡代官山貴婦圈 東京最夯甜點「DOLCE TACUBO」快閃台北晶華

台北晶華酒店10月16日至11月19日邀請東京代官山排隊甜點名店—DOLCE TACUBO來台客座，將現烤費南雪、法式可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。