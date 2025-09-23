聽新聞
連8天「買一送一」！ 麻辣燙新星「賴山嶼」4款匠心湯底必試 對中姓名送飲品、加碼蔬菜盲盒限量送
對中姓名有好康！由阿爾法餐飲集團打造的全新青花椒麻辣燙品牌 「賴山嶼」 即將在9/26正式開幕，不只空間設計融入山野氛圍，餐點更推出4款精心熬煮的特色湯底，滿足饕客的味蕾。為慶祝新品牌登場，店家更祭出連續8天「買一送一」、姓名對中送飲品、打卡贈蔬菜盲盒等一系列超殺優惠。
麻辣燙品牌 「賴山嶼」進駐內湖，共有兩層、近80個座位，一樓以木質、竹藤和植栽搭配石材細節，營造清新舒適的「山野」感，挑選食材的動線乾淨俐落。二樓則走「野營風」，搭配牆面投影，讓人宛如置身戶外用餐。
餐點設計亮點滿滿，主打4款匠心湯底「青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯」，搭配麻辣燙多元食材，依重量計價（59元／100g），客人能自由搭配喜好組合，享受專屬的麻辣燙饗宴。
於9/22至9/25試營運期間，推出餐點半價優惠；9/26至10/3正式開幕後，再加碼連續8天，每日前88組顧客可享「買一送一」（限內用、需兩人同行）。另外，只要單筆消費滿288元，就能再拿到「半價券」。
不僅如此，10/6至10/31只要姓名中含有「賴、山、嶼」任一字，就能免費兌換指定飲品。若再完成店內打卡分享，還可獲得「蔬菜盲盒」一份，數量有限，送完為止。
