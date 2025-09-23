快訊

超清晰風眼！樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光 「全球最強颱」重創菲律賓

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

連8天「買一送一」！ 麻辣燙新星「賴山嶼」4款匠心湯底必試 對中姓名送飲品、加碼蔬菜盲盒限量送

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
青花椒麻辣燙新星「賴山嶼」登場。圖／阿爾法餐飲集團提供
青花椒麻辣燙新星「賴山嶼」登場。圖／阿爾法餐飲集團提供

對中姓名有好康！由阿爾法餐飲集團打造的全新青花椒麻辣燙品牌 「賴山嶼」 即將在9/26正式開幕，不只空間設計融入山野氛圍，餐點更推出4款精心熬煮的特色湯底，滿足饕客的味蕾。為慶祝新品牌登場，店家更祭出連續8天「買一送一」、姓名對中送飲品、打卡贈蔬菜盲盒等一系列超殺優惠。

青花椒麻辣燙新星「賴山嶼」登場。圖／阿爾法餐飲集團提供
青花椒麻辣燙新星「賴山嶼」登場。圖／阿爾法餐飲集團提供

麻辣燙品牌 「賴山嶼」進駐內湖，共有兩層、近80個座位，一樓以木質、竹藤和植栽搭配石材細節，營造清新舒適的「山野」感，挑選食材的動線乾淨俐落。二樓則走「野營風」，搭配牆面投影，讓人宛如置身戶外用餐。

青花椒麻辣燙新星「賴山嶼」登場。圖／阿爾法餐飲集團提供
青花椒麻辣燙新星「賴山嶼」登場。圖／阿爾法餐飲集團提供

餐點設計亮點滿滿，主打4款匠心湯底「青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯」，搭配麻辣燙多元食材，依重量計價（59元／100g），客人能自由搭配喜好組合，享受專屬的麻辣燙饗宴。

青花椒麻辣燙新星「賴山嶼」登場。圖／阿爾法餐飲集團提供
青花椒麻辣燙新星「賴山嶼」登場。圖／阿爾法餐飲集團提供

於9/22至9/25試營運期間，推出餐點半價優惠；9/26至10/3正式開幕後，再加碼連續8天，每日前88組顧客可享「買一送一」（限內用、需兩人同行）。另外，只要單筆消費滿288元，就能再拿到「半價券」。

青花椒麻辣燙新星「賴山嶼」登場。圖／阿爾法餐飲集團提供
青花椒麻辣燙新星「賴山嶼」登場。圖／阿爾法餐飲集團提供

不僅如此，10/6至10/31只要姓名中含有「賴、山、嶼」任一字，就能免費兌換指定飲品。若再完成店內打卡分享，還可獲得「蔬菜盲盒」一份，數量有限，送完為止。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

麻辣燙 買一送一 賴山嶼

相關新聞

連8天「買一送一」！ 麻辣燙新星「賴山嶼」4款匠心湯底必試 對中姓名送飲品、加碼蔬菜盲盒限量送

連8天「買一送一」！ 麻辣燙新星「賴山嶼」4款匠心湯底必試 對中姓名送飲品、加碼蔬菜盲盒限量送

拿坡里披薩買大送大、三商炸雞買1送1！必勝客煙燻起司火山餅皮上桌

迎接教師節，三商餐飲集團旗下「三商炸雞」、「三商鮮五丼」、「福勝亭」及「拿坡里披薩．炸雞」共同獻上限時優惠。9月23日至...

豬排定食200元有找！福勝亭「感恩教師節」 不限身分「秀這張圖」即享「定食+副食199元、雙人套餐現省156元」還有8天

託教師節的福！福勝亭感恩教師節，特別推出期間限定「截圖優惠」，單人餐200元有找，雙人餐更現省156元，不限身分只要出示活動圖片都能使用！

100盎司燒肉組、2公斤派對箱！6間中秋燒肉組合　A5和牛、牛小排上桌

今年中秋想要烤肉了嗎？包括乾杯、王品等品牌，中秋均應景推出大份量的烤肉禮盒，包括肉量達2公斤的派對箱，還有總重100盎司...

「逾50道佳餚」850元吃到飽！台中李方艾美酒店「下午茶Buffet」來了 吃爆「和牛漢堡排、現沖牛肉湯」內行再省百元

吃到飽控衝！台中李方艾美酒店新推出假日限定「下午茶Buffet」，集結超過50道美饌，能以千元有找的價格暢吃現沖牛肉湯、海鮮披薩、...

朧粵「秋蟹宴」上桌了！吃得到大閘蟹、爆炒沙公、日本松葉蟹

時序入秋，位於台北春大直的「朧粵」中餐廳，自10月1日起將推出「蟹馥秋韻」盛宴。以台灣本地大閘蟹、日本松葉蟹、阿拉斯加蟹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。