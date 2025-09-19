「海底撈10週年」免費送肥牛券！還有隨機抽「整桌免費吃」加碼雪糕買1送1

知名火鍋品牌「海底撈」邁入十週年，特別推出全台感恩活動，邀請撈粉一同歡慶。9月22日當天，全台門市同步舉辦「免單抽獎」活動，每10桌就有1桌幸運免費，全台最高送出10組免單名額，讓顧客邊吃鍋邊拚手氣，享受周年慶的熱鬧氛圍。

圖／取自海底撈臉書粉絲團

圖／取自海底撈臉書粉絲團

活動當日晚上8點，全台門市再加碼贈送限量「十週年紀念徽章」，僅提供給內用的顧客，象徵撈粉的專屬榮耀。除此之外，粉絲還可透過領券享有特別回饋，可於指定期間兌換「特選肥牛」或「經典蝦滑」二選一，為火鍋饗宴增添人氣必點的美味食材。

圖／取自海底撈臉書粉絲團

圖／取自海底撈臉書粉絲團

同場加映的甜點驚喜也不容錯過！9月18日起，全台門市推出「嗨！拼鍋雙拼雪糕」買一送一優惠，以紅心芭樂搭配香甜葡萄的清爽滋味，為熱氣騰騰的鍋物餐點畫下沁涼句點，數量有限，售完為止。

圖／取自海底撈臉書粉絲團

海底撈十週年慶透過一系列活動與好禮，將「撈住每刻歡喜」的精神傳遞給顧客。想要成為免單幸運桌、收藏專屬紀念徽章，或是大啖肥牛、蝦滑與限定甜點的饕客，不妨把握機會，線上訂位與親友一同享受這場十年一遇的美味盛宴。

