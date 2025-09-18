快訊

「高CP值壽喜燒」280元起！MO MO PARADISE「商業午餐」7間門市限定 「肉品5選2+自助飲料吧」吃飽飽 入場時間要注意

日式壽喜燒專賣「MO MO PARADISE商業午餐280元起！全台7間門市限定，最低只要280元起即可開吃，除嚴選肉品及精選食材外，還可暢飲飲料吧，一個人也能吃得很滿足。

餐飲大牌「高CP值商業午餐」正夯！連鎖鍋物「MO MO PARADISE」以壽喜燒、涮涮鍋吃到飽廣受消費者青睞，平日午餐吃到飽每人469元起即享多種肉品、主食及超過25種當季時蔬、飲料吧無限供應。「MO MO PARADISE」更針對平日推出「商業午餐」，最低280元起就能享用壽喜燒或涮涮鍋，同樣吃巧又吃飽（10%服務費另計）。

MO MO PARADISE「商業午餐」可選擇壽喜燒或涮涮鍋，肉品有國產雞胸肉、鮮切梅花豬肉、鮮切里肌豬肉或+15元點美國上選牛胸肉及澳洲低脂牛肩胛肉等5選2，搭配自選主食、嚴選食材及季節時蔬一份，還可使用超值飲料吧，汽水、果汁、冰沙及多種熱飲統統自助式任你喝。

值得注意的是，商業午餐需於平日週一至五16:00前入場，目前有7間門市供應：台北Neo19牧場、重新家樂福牧場、新店小碧潭牧場、新店裕隆城牧場、桃園經國家樂福牧場、高雄五福牧場與高雄鼎山家樂福牧場。

