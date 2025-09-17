名店牛肉麵變火鍋！錢都「林東芳牛肉鍋」香到爆 「牛肉湯續加+靈魂配角」搭配1物煮超絕 還有「限定甜湯、自助吧吃到飽」
最強台味「牛肉麵+火鍋」聯手！「錢都日式涮涮鍋」攜手牛肉麵名店，合推新品「林東芳牛肉鍋」，除可續加牛肉湯外，靈魂配角更是必加，高CP值實現牛肉湯自由還能享用自助吧吃到飽！
有「國民火鍋」之稱的「錢都日式涮涮鍋」首度攜手人氣名店「林東芳牛肉麵」打造「林東芳牛肉鍋」搶攻火鍋及牛肉麵市場，最大亮點無非是把「林東芳牛肉湯頭」原汁原味搬進火鍋店，溫順湯頭帶有濃濃牛骨香，還提供了林東芳牛肉麵的靈魂配角「辣牛油」，不論是涮肉還是蔬菜層次與口味都大升級，更凸顯了食材的原味。
「林東芳牛肉鍋」搭配培根牛，肉片經過牛肉湯洗禮格外帶出奶香，不僅涮嘴還超下飯；牛肉湯還可續加，直接實現名店牛肉湯自由。價位方面，「林東芳牛肉鍋」售價399元，除主角鍋物外，自助吧提供多樣飲品、冰淇淋與霜淇淋吃到飽，醬料區同樣採自助式，蔥花、辣椒都能加好加滿。
IGer@master_food_diary還推薦能加入冬粉一起煮，變身牛肉冬粉也超美味，更能品嘗到湯頭的香濃。
此外，錢都每月還會推出限定甜湯，同檔期強推「紅豆粉角甜湯」無限吃，9月份冰沙則供應「冬瓜檸檬冰沙」或「芒果冰沙」喝到飽，為滿足的一餐畫下甜甜的句號。
