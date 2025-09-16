聽新聞
還有15天！三商巧福「原汁牛肉麵+飲料」限店特價159元 「番茄子排麵、1人氣飯食」推優惠 加碼抽「10碗免費牛肉麵」
繼限時特價後，三商巧福新門市開幕再推「原汁牛肉麵、咖哩雞肉飯」優惠，搭配飲料139元起；還有新品「番茄子排麵」特價開賣，呼叫喜歡吃酸甜口的朋友。
三商巧福新門市再度插旗台南開設善化據點，為慶開幕推出善化店限定「經典主餐+飲料」套組優惠，9/30前，「原汁牛肉麵+中杯飲料」特價159元（原價210元）及「咖哩雞肉飯+中杯飲料」特價139元（原價190元）兩種；即日起至9/19，於善化店單筆消費滿399元再贈精美小禮物，送完為止。
此外，三商巧福新品「番茄子排麵」領軍「咖哩雞肉飯」合推特價優惠，即日起至10/26，「番茄子排麵」特價149元（原價165元）、「咖哩雞肉飯」特價129元（原價155元），全台門市同步優惠，同時還有抽獎活動有機會帶走豪華遊輪之旅，三商i美食卡APP會員再加碼抽「原汁牛肉麵兌換券10張」，活動辦法與詳情依業者公告為準。
三商巧福 善化門市
地址：台南市善化區中山路351之2號
營業時間：11:00-21:00
