聽新聞
0:00 / 0:00
麥當勞買一送一！免費「麥脆鷄腿、蘋果派」吃起來 熱血捲袖「大麥克、金選美式」請你吃
麥當勞買一送一！麥當勞APP全球版推出最新優惠，買新品套餐免費贈「麥脆鷄腿」、單點麥克鷄塊現折19元等統統有，還有夏季優惠券省荷包到10/7。
麥當勞APP本週優惠券來了！即日起至9/16，凡購買魷魚堡系列套餐即贈「麥脆鷄腿」乙塊，可選原味或辣味；即日起至9/17，單點「中杯無糖紅茶/綠茶」買一送一；即日起至9/21，購買超值全餐免費送「蘋果派」；即日起至9/30，單點「4塊麥克鷄塊」現折19元等專屬好康。優惠詳情以APP說明為準。
此外，除夏季優惠券最高現省2807元外，同樣至10/7，歡樂送也祭出「焦糖奶茶、可口可樂、檸檬風味紅茶、經典美式咖啡/那堤」買一送一優惠；還有受消費者歡迎的「加1元多1件」，有薯餅、大薯、麥克鷄塊(4塊/6塊)可選。
另，麥當勞邀請民眾捲起袖子一同熱血出擊，即日起至10/31，凡於全台指定校園完成捐血，即可獲得「大麥克貴賓券」乙張，每間學校前50名再額外贈「麥當勞熱血行動環保袋」乙個及「金選美式咖啡（冰/熱）貴賓券」乙張，兌換期限至12/15。詳細活動內容請見官網。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言