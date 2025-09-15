麥當勞買一送一！免費「麥脆鷄腿、蘋果派」吃起來 熱血捲袖「大麥克、金選美式」請你吃

每次米其林必比登名單一出，對小編來說就是一份新的美食任務清單！這次小編特地挑了 8 家從台北一路到高雄的米其林必比登推薦店家，有傳統小吃、經典便當、台菜餐廳，也有地方特色的麵食與羊肉湯。每一家小編都想親自走訪，不只是為了拍照打卡，更是要好好感受那一口讓人念念不忘的味道。

2025-09-15 11:00