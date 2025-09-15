快訊

麥當勞買一送一！免費「麥脆鷄腿、蘋果派」吃起來 熱血捲袖「大麥克、金選美式」請你吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

麥當勞買一送一！麥當勞APP全球版推出最新優惠，買新品套餐免費贈「麥脆鷄腿」、單點麥克鷄塊現折19元等統統有，還有夏季優惠券省荷包到10/7。

示意圖。圖／麥當勞提供
示意圖。圖／麥當勞提供

麥當勞「海派魷魚祭」由「韓味雙牛魷魚堡」、「韓味魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」接力上陣。圖／麥當勞提供
麥當勞「海派魷魚祭」由「韓味雙牛魷魚堡」、「韓味魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」接力上陣。圖／麥當勞提供

麥當勞APP本週優惠券來了！即日起至9/16，凡購買魷魚堡系列套餐即贈「麥脆鷄腿」乙塊，可選原味或辣味；即日起至9/17，單點「中杯無糖紅茶/綠茶」買一送一；即日起至9/21，購買超值全餐免費送「蘋果派」；即日起至9/30，單點「4塊麥克鷄塊」現折19元等專屬好康。優惠詳情以APP說明為準。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

此外，除夏季優惠券最高現省2807元外，同樣至10/7，歡樂送也祭出「焦糖奶茶可口可樂、檸檬風味紅茶、經典美式咖啡/那堤」買一送一優惠；還有受消費者歡迎的「加1元多1件」，有薯餅、大薯、麥克鷄塊(4塊/6塊)可選。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

另，麥當勞邀請民眾捲起袖子一同熱血出擊，即日起至10/31，凡於全台指定校園完成捐血，即可獲得「大麥克貴賓券」乙張，每間學校前50名再額外贈「麥當勞熱血行動環保袋」乙個及「金選美式咖啡（冰/熱）貴賓券」乙張，兌換期限至12/15。詳細活動內容請見官網

圖／摘自麥當勞官網
圖／摘自麥當勞官網

