一日限定「星巴克買1送1」！大杯星冰樂63元就開喝 茶瓦納、星沁爽全品項任你點
1日限定買一送一！星巴克「啡你不可 好友分享日」於9/17限定開跑，除部分系列飲品外，茶瓦納、星冰樂及星沁爽等統統都能點，以香草風味星冰樂為例，折扣後一杯只要63元。
星巴克買一送一！9/17當日11:00-20:00，至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。優惠飲品不含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
需注意的是，部分指定門市不參與活動，詳情請見官網。
除此之外，即日起至9/26的每週三至五，全日於外送平台foodomo點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂」也享有買一送一，不想出門就打開手機動動手指同樣能優惠開喝。
星巴克 啡你不可 好友分享日
活動日期：2025/9/17(三)
優惠內容：活動期間11:00-20:00，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待
備註：更多活動詳情依星巴克公告為準
