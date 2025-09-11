新加坡人氣咖啡廳「Alchemist」也來了！成功進軍東京 下一站台北連開2門市 「全新店址、內裝風格」搶先曝光

新加坡人氣咖啡廳也要來了！不只日本咖啡品牌來台展店，新加坡精品咖啡「Alchemist」即將登陸台灣，兩間門市店址搶先曝光，更新台北人的跑咖清單。

圖／IG@alchemist.sg

繼東京展店後，新加坡超人氣咖啡「Alchemist」海外第二站選在台灣，一登台就直接開設兩間門市，預計於2025年秋季開幕。而這兩間門市選址也有學問，一間位於帶有濃厚歷史感的大稻埕迪化街，另一間則選在文青新聚落永康商圈。

圖／IG@alchemist.tw

圖／IG@alchemist.tw

「Alchemist」迪化店以俐落線條與柔和結構感的材質調性呈現，堯土色調搭配不鏽鋼與花崗岩質感，給人舒適的視覺感受與體驗；而大安店則坐落在百年木構老宅，庭院花園及靜謐景緻等多重精心構築的空間令人駐足，鄰近榮錦時光生活園區，探店後能順道打卡最具規模的日式老屋古蹟。

圖／IG@alchemist.tw

圖／IG@alchemist.tw

Alchemist Dihua

地址：台北市大同區南京西路233巷1號1F

Alchemist Daan

地址：台北市大安區杭州南路二段61巷43號

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」