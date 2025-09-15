天母人吃了20年！在地名店「老地方牛肉麵」即起歇業 網友懷念「1好滋味」：比南機場好吃
天母排隊名店「老地方牛肉麵」在今(15)日於臉書貼出公告，宣布結束營業，有常客措手不及表示「忘記去吃最後一次」。
在天母開業逾20年的「老地方牛肉麵」在臉書宣布「老闆進廠維修，結束營業」令在地人不捨，同時感謝所有天母人多年來的照顧。不少消息靈通的老主顧都把握最後營業日搶吃，就為把好味道留在記憶裡。
「老地方牛肉麵」天母店不只牛肉麵受饕客喜愛，飽滿水餃更是累積好口碑，有網友盛讚「個人覺得比南機場的好吃」、「高中到現在20幾年，幾乎每個禮拜都會吃他們家的水餃」，因此在得知店家歇業後格外感傷。
