三芝人哭哭！比臉大「美式牛排名店」宣布頂讓 飄香18年掀網友回憶殺：每年都去

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／邊界驛站-三芝店粉專
圖／邊界驛站-三芝店粉專

牛排控愛店少一家！新北三芝人氣牛排館「邊界驛站」傳出頂讓，震驚老主顧直呼「這是名店欸，竟然要頂讓了，好可惜」、「年輕的回憶啊」。

圖／邊界驛站-三芝店粉專
圖／邊界驛站-三芝店粉專

三芝牛排館「邊界驛站」頂讓消息引發熱議，該貼文寫道「陪伴大家18年的邊界驛站要頂讓了，爸爸該享福了！」同時指出因老闆年紀大了加上老闆女兒長期在國外而頂讓。

公開頂讓貼文曝光後在社群發酵，有網友表示「也太震驚了，每年初一都會帶著孩子去吃」、「三芝這家去了好多年了，以前常常帶家人去，週末一定大排長龍」掀起回憶殺。

三芝「邊界驛站」以比臉大的美式牛排聞名，飄香十餘年累積不少回頭客，在Google擁有近5,400則評論，平均4.2分。

記者朱家瑩／攝影
記者朱家瑩／攝影

牛排 熄燈

三芝人哭哭！比臉大「美式牛排名店」宣布頂讓 飄香18年掀網友回憶殺：每年都去

