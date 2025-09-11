為了吃它才上山！朱銘美術館內「隱藏版手工披薩」10月中旬熄燈 常客不捨：吃過最好吃的一家
好店少一家！位於朱銘美術館一隅的手工披薩專賣「瑪克的院子」發布公告，宣布自10/13起歇業，令常客無奈嘆「好捨不得喔，你們的餐太好吃了」、「這麼棒的餐廳 真是太可惜了」。
給人有如秘境般感受的隱藏版餐廳「瑪克的院子」是不少人造訪朱銘美術館時用餐的好選擇，有別於對美術館周邊餐廳口味普通的刻板印象，瑪克的餐點美味度深受饕客認可。然而店家透露，自去年受颱風重創損失設備加上遊客流失且未見回籠，雖租約尚未到期但仍忍痛宣布將自10/13起歇業，同時推出Bye Bye Sales，以半價出售各式周邊、杯盤等。
歇業公告曝光後，有網友留言表示「因為瑪克院子，讓我們多了到山上走走的理由」、「要不是因為瑪克院子，我們可能也不會這麼常去朱銘美術館」，還有人大讚披薩是「我們吃過最好吃的一家」。未來若想再吃到，仍可光顧位於金山的小瑪克手工披薩。
