肉食控也超愛！ 精選5間雙北最值得造訪的「蔬食餐廳」絕對滿滿驚喜

蔬食也可以兼具健康與美味！透過這篇懶人包，帶你探索雙北最值得造訪的蔬食好店，絕對帶給你滿滿的驚喜。





蔬食，早已不再是大家印象中單調乏味的選項，而是引領潮流的一種全新飲食風格。從漢堡、披薩，到異國風味，蔬食遠比你想像中的精采許多，就算是平常「無肉不歡」的葷食愛好者，也能輕易愛上蔬食。若你是蔬食愛好者，或是單純想體驗不一樣的風味，這篇懶人包整理了5間雙北必訪蔬食餐廳，絕對能讓你輕鬆找到既美味又安心的好選擇。





｜3 idiots toast & curry 三個傻瓜印度蔬食南京店



【三個傻瓜印度蔬食】是一間印度蔬食餐廳，老闆Andy因長期茹素，希望藉由道地又美味的印度料理，推廣蔬食理念。店名靈感來自他熱愛的印度電影《三個傻瓜》，店門口還特地擺上三個傻瓜的造型座椅，成為餐廳獨具趣味的標誌。





餐廳鄰近捷運南京復興站1號出口，步行即可抵達。內部空間以木質地板搭配大理石桌面，簡單卻不失雅緻，天花板垂掛著綠植與花卉點綴，搭配色彩鮮明的壁畫，讓空間多了一份異國的活力與溫馨感。





芒果酸子酥球



圓滾滾的酥球外殼酥脆，挖開一個小洞後，內餡先放入鬆軟馬鈴薯，再灌進酸甜的羅旺子汁與清新的薄荷芒果汁；入口瞬間爆開，多重滋味交織出酸、甜、脆、綿的驚喜。趣味十足的吃法，重現了印度街頭的經典小吃風情。





印度塔麗



繽紛的三款咖哩盛在小碗裡，花椰菜馬鈴薯香濃帶甜，蓮子豆咖哩微酸清爽，扁豆咖哩則滑順濃郁。少了洋蔥與大蒜的嗆辣，整體風味卻依舊香氣十足，更顯清爽。搭配飯、餅乾與烤吐司，口感層次多變，簡單一盤卻帶來無限驚喜。





【3 idiots toast & curry 三個傻瓜印度蔬食南京店】



營業地點：台北市中山區長春路318號

營業時間：平日11:30–14:30, 17:00–21:30 假日11:30–21:30

餐點選擇：全素





｜BaganHood 蔬食餐酒館



【BaganHood 蔬食餐酒館】是一間全素餐酒館，致力打破「素食與肉食只能二選一」的刻板印象，帶來全新的蔬食潮流，讓吃素不只是一種選擇，更成為一種時尚。





餐廳位於松菸附近，店內以深藍色系搭配木質元素，營造出低調奢華又帶點美式工業風的氛圍。餐點選擇多元，從漢堡到 PIZZA 都能品嚐到顛覆印象的美味。同時這裡也是寵物友善空間，如果想要帶著毛小孩一起用餐，也能輕鬆享受愜意時光。





炸辣花椰



炸得金黃酥脆，咬下去有種鹹酥雞的錯覺感。調味恰到好處，不會過油過鹹，香氣十足又開胃。搭配自製的麻辣醬，是Baganhood的招牌開胃菜，就連平常不愛吃菜的人，也會輕易愛上這道料理。





松露野菇堡/植物肉排



使用植物肉排製作，厚實多汁，搭配自製無奶蛋的松露美乃滋與炒菇，香氣濃郁卻不膩口。漢堡皮酥脆，尺寸份量十足，咬下去層次豐富，完全顛覆對植物肉的刻板印象。





【BaganHood 蔬食餐酒館】



營業地點：台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄11號

營業時間：11:30–16:00(最後點餐14:30)；17:00–22:00(最後點餐20:20)

餐點選擇：全素/五辛





｜Plants



【Plants】是一間以「植物性、無麩質、全食物」為理念的餐廳，致力於推廣全食物植物性飲食，讓餐點呈現食材原始的色澤與風味，卻並非傳統蔬食那樣單調無趣，而是能夠輕鬆貼近日常生活。無論是和朋友小聚，或獨自享受片刻悠閒，都能在這裡感受到食物的溫度與用心。





餐廳位於捷運忠孝復興站與大安站之間，內部裝潢盡顯溫馨，木質風的設計相當有格調。搭配店家精緻陳列的擺設，每個地方都散發著細膩巧思，讓人一走進來就感覺舒適自在，像是置身城市裡的療癒角落。





佛朗明哥缽



紅龍果和香蕉製成的果昔相當濃稠，帶著自然的甜味，入口滑順清爽。奇亞籽布丁增加了口感層次，搭配時令水果、榖片與巧克力醬，甜而不膩，每一口都幸福感滿滿。





烏龍茶泡飯



茶香高湯有著昆布的鮮甜，米飯吸收湯汁後更添香氣，一旁的配菜帶有日式風格的鹹香，卻不會過於搶味，留下溫潤而細緻的尾韻。





【Plants】



營業地點：台北市大安區復興南路一段253巷10號

營業時間：週二/三/四 11:30–20:30；週五/六/日 11:30–21:30 (週一公休)

餐點選擇：全素/五辛





｜小小樹食─大安店



【小小樹食】的餐點將「新加州料理」的風格融合進中式料理，顛覆對蔬食的既定印象，讓人能夠吃得健康外，更能吃得美味。希望透過「一週兩次 Twice a week」的新飲食習慣，讓葷食者能藉由每週吃兩餐蔬食，意識到吃素不再是一種限制，也能是生活的新選擇。





餐廳位於捷運忠孝復興站附近，店內以潔白磚牆構成，搭配綠植點綴，低調卻充滿生氣。許多牆面與桌面皆帶有石頭紋路的細節設計，增添自然質感，加上充足的自然光，讓整體空間顯得明亮而溫潤，是能夠自在享受美食的舒適空間。





紅油皮蛋豆腐餃



餃皮緊緻Q彈，以皮蛋、豆腐、香菇、南瓜、青江菜、剝皮辣椒等食材製成，內餡飽滿扎實。搭配店家自製的辣油香辣嗆麻，讓人直呼過癮，回味無窮。





糖醋脆雞佛陀碗



以米飯為基底，上面鋪滿寶貝生菜、黑美人菇、小樹糖醋醬、醬拌秋葵等配菜，食材豐富且清爽。加上酸甜濃郁的糖醋醬裹上炸菇，小小一碗卻相當豐富，滿足視覺的同時也滿足味蕾。





【小小樹食─大安店】



營業地點：台北市大安區大安路一段116巷17號

營業時間：12:00–21:00

餐點選擇：五辛/蛋奶





｜熱浪島南洋蔬食茶堂─裕隆城店



【熱浪島南洋蔬食茶堂】是一間全素與奶素的餐廳，曾經榮獲「蔬食米其林一星」肯定。以台灣當季食材搭配自種香料，完美重現道地的南洋風味，將蔬食料理以與眾不同的滋味呈現，即便是肉食控也愛不釋手。店內除了提供各式南洋蔬食外，還有販賣無旦蛋糕、無旦麵包以及100%鮮奶製作的繡球花霜淇淋。





餐廳位於新北裕隆城6樓，充滿南洋渡假風格的裝潢帶給人溫馨感，寬敞舒適的用餐環境，讓人可以好好放鬆享受美食。店內還有販售品牌精選蔬食以及各品牌素食料理，像是「熱浪島」獨家鍋底系列、超人氣植物旦等都是許多饕客大力推薦的人氣品項。





品牌餐點種類相當豐富，大致可分為主食套餐、鍋物、茶點、飲品、甜點等，不論是想來碗由獨家香料製成的麵食、湯鮮味美的鍋物系列；還是想簡單吃些茶點，這裡都能滿足客人挑剔的味蕾，讓每個人都可以大飽口福。





南洋椰香麵



以獨特的南洋風味呈現素食創意從而令人驚豔，香料的運用和湯底的慢燉，完美重現了南洋料理的滋味，卻又保持了素食料理的清新韻味。充滿椰香又帶有層次感的湯頭，與滑嫩麵條相得益彰。搭配素花枝捲、酥脆豆皮，吸滿湯汁後口感更加豐富。





纖蔬豆漿鍋



一推出便廣受喜愛，豐富澎派的菜盤搭配香醇濃厚的豆漿鍋底，呈現出令人念念不忘的暖心組合。高蛋白質，帶著濃郁豆香，又有飽足感，吃過還想再吃。





【熱浪島南洋蔬食茶堂─裕隆城店】



營業地點：新北市新店區中興路三段70號6樓(裕隆城6樓)

營業時間：週日至週四 11:00–21:30；週五/六 11:00–22:00

餐點選擇：全素/奶素(提供植物旦)





蔬食不只是簡單的「吃菜」，在這些餐廳裡，每一道料理都經過精心設計，保留食材本身的營養外，更帶來讓人食指大動的美味。下次想跟朋友聚會，或是想自己享受悠閒時光，不妨來這些餐廳體驗蔬食料理的無限可能。





