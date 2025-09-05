快訊

鹹蛋黃控必吃！ Woosa推「金沙芝麻鬆餅、金沙鮮蝦義大利麵」 冠軍餐點回歸+奶霜飲品療癒上市

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
圖／Woosa洋食鬆餅屋提供

超驚艷！Woosa洋食鬆餅屋今年直接玩出新花樣，把鹹蛋黃變身鬆餅、義大利麵主角，推出全新「金沙系列」季節限定菜單，不只鹹香濃郁的金沙芝麻冰淇淋鬆餅、金沙奶油鮮蝦義大利麵，還加碼帶回粉絲敲碗的冠軍餐點，再搭配全新奶霜飲品系列，甜點控、義大利麵控都能一次滿足！

圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
圖／Woosa洋食鬆餅屋提供

鹹蛋黃新登場！Woosa這回把傳統蛋黃酥的靈魂搬進鬆餅裡，推出「金沙芝麻冰淇淋鬆餅」，濃郁鹹蛋黃流沙搭配綿密芝麻與香草冰淇淋，鹹甜交織、層次滿滿，宛如「蛋黃酥進化版」！喜歡清爽水果系的話，可以選「芭娜娜蘋果冰淇淋鬆餅」，香蕉果泥、特製蘋果橙醬與肉桂香交疊，吃起來酸甜帶勁。

圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
圖／Woosa洋食鬆餅屋提供

圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
圖／Woosa洋食鬆餅屋提供

不只甜點，全新推出主餐「金沙奶油鮮蝦義大利麵」，鹹蛋黃融入奶油醬汁，搭配鮮蝦與時蔬濃郁不膩口；「日式味噌培根義大利麵」味噌融合柴魚風味奶油基底，加上厚切培根與溫泉蛋，鹹香帶層次。更讓粉絲尖叫的是，熱銷第一的「南洋酸辣海鮮義大利麵」與「奶油松露野菇貝殼麵」同步回歸，人氣冠軍餐點一次吃得到。

圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
圖／Woosa洋食鬆餅屋提供

另還有全新飲品「麥芽奶霜蘇打」帶有淡淡穀香，口感綿密像無酒精奶油啤酒；「芒果奶霜蘇打」果香濃郁、清爽解膩；喜歡溫熱飲的可選「香柚檸檬草花果茶」，喝一口就讓人感受到滿滿療癒感。

圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
圖／Woosa洋食鬆餅屋提供

