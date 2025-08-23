赤富士日式燒肉「宣布降價了」！最低免700元吃到飽、和牛更是免千元吃得到

七夕、迎中秋，燒肉控有福了！人氣燒肉品牌「赤富士日式燒肉」推出限時降價回饋，以更親民的價格，帶來和牛、海鮮等高品質美味，不論是浪漫約會或家人團聚，都能盡情享受大口吃肉的快樂。店家特別指出，這波優惠不只要讓消費者「吃得滿足」，更希望在節慶氛圍中陪伴大家度過難忘時光。

圖／取自 赤富士日式無煙燒肉鍋物 臉書粉絲團

此次赤富士將多款套餐同步下修，最低從698元就能品嚐原價738元的「獨家嚴選」；人氣「極品美饌」則由948元調整至898元；經典「和牛定番」更下殺百元，998元即可大啖和牛；豪華「日和大賞」則祭出1388元優惠價（限西門、中壢、新店供應），讓饕客以實惠價格就能一次體驗滿桌佳餚。從和牛到海鮮，份量與品質兼具，成為近期聚餐首選。

圖／取自 赤富士日式無煙燒肉鍋物 臉書粉絲團

赤富士表示，活動適逢七夕情人節與中秋團圓檔期，無論情侶、親友或家庭聚會，都能在這裡找到最合適的選擇。門市營業時間為每日11:30至23:00，全日供應，西門店更鄰近捷運站，方便聚餐後續行程。即日起即可透過線上或電話預訂，想在節日享受美味燒肉的民眾，可要把握這波限時優惠。

圖／取自 赤富士日式無煙燒肉鍋物 臉書粉絲團

圖／取自 赤富士日式無煙燒肉鍋物 臉書粉絲團

