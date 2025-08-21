聽新聞
鍋控夏季挑戰！ 「這一鍋」雙重優惠 氣溫打折34°C享66折、穿小可愛揪團3折開吃
越熱越便宜！「這一鍋」夏季挑戰雙重優惠，超狂的夏日限定企劃「夏樂季」，結合穿搭挑戰、氣溫折扣與社群互動，打造「愈辣愈好玩、愈熱愈划算」的夏日開鍋話題，例如氣溫打折34°C享66折、穿小可愛揪團3折開吃！
即日起至8月31日，只要內用前出示手機天氣APP，當日氣溫幾度就能享相對應的折扣，例如34°C享66折、35°C享65折、36°C享64折，愈熱折扣愈多，最高可折扣到6字頭。指定優惠品項多達20道，包含神仙牛肉、美國板腱牛、梅花豬、御正雞腿肉、台灣鯛魚片等熱門肉品海鮮，保證荷包涼快、吃鍋更爽。
除了「辣感溫控所」之外，每週三還有限定的「辣服實驗室」穿搭挑戰，只要4人以上同行，並穿上背心、小可愛、運動服、Bra Top等指定穿搭，再完成IG打卡，就能享「4人套餐」下殺3折優惠，原價3,280元直接降到984元，平均每人只要246元就能開鍋。每店每週限量10組，記得提前電話預約才不會撲空。
今年夏天，不論是想挑戰辣度、秀穿搭，還是單純想在炎熱夏天爽爽吃「這一鍋」，都能找到最划算的理由。
