短尾矮袋鼠萌翻全台！爭鮮「DINOTAENG週邊加價」抱抱枕、票卡夾全10款一次看 8間特色店必打卡

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／爭鮮提供
圖／爭鮮提供

療癒系的「短尾矮袋鼠」粉絲注意啦！人氣壽司品牌 爭鮮 今夏再度帶來驚喜，宣布攜手超人氣角色 DINOTAENG，推出一系列限量周邊商品，加碼還有「特色門市」同步亮相。即日起周周都有新品開賣，想要入手抱抱枕、票卡夾、浴巾、摺疊傘等10款可愛實用小物，在全台爭鮮門市用加價購方式手刀快搶！

圖／爭鮮提供
圖／爭鮮提供

即日起至活動結束，只要在爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS 門市，單筆消費滿350元即可加購1件周邊，滿700元可加購2件，以此類推（限量販售，售完為止）。價格方面最低只要249元起就能帶回家，會員價再享優惠，收藏起來更划算。

圖／爭鮮提供
圖／爭鮮提供

第一波 8/20至9/17期間推出：

8/20「DINOTAENG摺疊傘-21吋」加購價379元、8/27「DINOTAENG 浴巾-夏威夷款」加購價419元、9/3「DINOTAENG 手機吊繩組」加購價269元、9/10「DINOTAENG 摺疊傘-19吋」加購價369元、9/17「DINOTAENG 浴巾-跳舞款」加購價419元。特別加碼活動，只要19元就能把限定貼紙帶回家。

圖／爭鮮提供
圖／爭鮮提供

圖／爭鮮提供
圖／爭鮮提供

第二波 10/15至10/29期間推出：

10/22「DINOTAENG 保溫瓶」加購價449元、10/29「DINOTAENG 抱抱枕」加購價549元，QUOKKA 化身夏威夷風造型，花圈、草裙都能穿脫，萌度直接爆表。

圖／爭鮮提供
圖／爭鮮提供

爭鮮還加碼推出「DINOTAENG特色店」，北中南共8間，將QUOKKA與BOBO的夏威夷風情搬進店內！其中，台北的「爭鮮PLUS-善導寺店」以及高雄的「爭鮮迴轉壽司-高雄巨蛋店」更打造主題化「SUSHI BAR」，直接變成萌萌短尾矮袋鼠合影必去熱點。

圖／爭鮮提供
圖／爭鮮提供

爭鮮 with DINOTAENG 特色門市：

北部：爭鮮 PLUS-善導寺店、爭鮮迴轉壽司-林森店(9月)、爭鮮迴轉壽司-江翠店、爭鮮PLUS-蘆洲家

中部：爭鮮迴轉壽司-台中文心二店、爭鮮 PLUS-國光大買家

南部：爭鮮迴轉壽司-高雄巨蛋店、爭鮮 PLUS-高雄澄清店

