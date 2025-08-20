冰淇淋也能搭漢堡？ Fa Burger 聯手Double V 超狂「Gelato煙燻牛堡」9月開賣 冷熱一次咬

冰熱雙重的美味驚喜！台北人氣漢堡名店 Fa Burger 玩出超狂新花樣，聯手曾在世界冰淇淋大賽拿下亞軍的義式冰淇淋名店 Double V，帶來顛覆味蕾的創意聯名料理—「Gelato煙燻牛肉漢堡」，將煙燻牛肉的鹹香與義式冰淇淋的沁涼甜感結合，一口咬下冷熱交錯、鹹甜交織，創造衝擊味覺快感體驗。

圖／翻攝Fa Burger臉書

Fa Burger以浮誇系漢堡聞名，主打現點現做與爆量肉食料理，像是經典的「粉嫩烤牛肉三明治」選用五分熟板腱牛排切片，肉香鮮嫩，另一款「帶骨牛小排」霸氣份量讓人直呼過癮；而Double V則是台北超高人氣的冰淇淋品牌，至今已研發超過550款口味，每一球都能吃出天然與創意。這次攜手Fa Burger推出聯名「Gelato煙燻牛堡」，勢必將成為今年秋季最具話題的創意美食！

圖／翻攝Fa Burger臉書

這回強強聯手聯名推出全新「Gelato煙燻牛堡」選用帶有杏仁碎粒的布里歐漢堡麵包，包入濃厚鹹香的煙燻牛肉，再搭配Double V招牌的義式冰淇淋，絲滑冰涼與肉汁完美融合。既不是單純的甜點，也不只是一般漢堡主食，而是一場實驗風格的味蕾冒險。餐點將自9/1起於Fa Burger敦化店限量供應，售價300元，每日數量有限，想吃得快衝！

