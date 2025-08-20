冰火交融挑戰味蕾！達美樂合作哈根達斯推七夕限定「可可冰山披薩」 半價優惠中

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

七夕情人節不只要浪漫，也要有驚喜！達美樂宣布推出期間限定的「可可冰山披薩」，以大膽的「冰火交融」概念顛覆傳統披薩印象，將香濃熔岩可可與哈根達斯香草冰淇淋結合，創造出甜點與主餐之間的全新體驗。這款披薩即日起限量販售，單點半價優惠只要479元，吸引不少甜食與披薩愛好者躍躍欲試。

圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

除了單品優惠，達美樂同步祭出雙重饗宴組合，消費者購買「可可冰山披薩」即能免費獲得「和牛堡排火山披薩」，兩款披薩合計只要899元，不僅能一次享受冰火兩重天的對比風味，還能直接外送到府，成為今夏最特別的餐桌話題。品牌強調，這次推出的新品希望以創新口味，讓顧客在炎熱夏日中既能消暑，也能感受濃烈的節慶氛圍。

圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

消息一出立刻引發網友熱烈討論，有人驚呼「達美樂真的無極限」，也有人半開玩笑表示期待更多跨界創作。從先前的火山系列到此次冰山新品，達美樂持續挑戰味蕾想像，將披薩推向更多元化的可能。無論是情侶共度七夕，還是三五好友相聚，這款冰火披薩都成為今夏餐桌上最吸睛的話題選擇。

圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

披薩 七夕 外送 達美樂 情人節

