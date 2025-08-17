299元吃到飽！新台味「狂一鍋」拚了 這2時段「3款鍋物」299元起 暢享「逾30種蔬食自助吧、美祿霜淇淋」CP值爆表

299元火鍋吃到飽！樂多多集團旗下「新台味火鍋」推出限定時段「299元開鍋」吃到飽，特選3款鍋物與多樣自助吧，一整個CP值爆表！

狂一鍋。圖／樂多多提供

人氣台式火鍋「狂一鍋」推出「平日午餐/每日宵夜299元起」的優惠，精選功夫排骨酥、藥膳大雞腿、剝皮辣椒蛤蜊雞等3款鍋物，最低只要299元即可開鍋暢吃自助吧，除了30多種蔬食自助吧可取用外，還有虱目魚滑、台南府城義豐冬瓜茶、芭樂汁、可樂機、美祿霜淇淋、日本樂天冰淇淋等統統都能吃到飽。

圖／狂一鍋粉專

狂一鍋。圖／樂多多提供

需注意的是，平日午餐時段為17:00前，宵夜部分目前僅在台北西門店、三重重新店、中和永貞店、新莊復興店、高雄台鋁店等門市供應。此外，狂一鍋全台門市「下午不休息」，隨時想吃都能輕鬆開鍋。

圖／樂多多提供

狂一鍋 299元開鍋吃到飽

優惠時段：平日午餐/每日宵夜

活動內容：活動時段指定鍋物優惠價，且享蔬食自助吧、飲品、霜淇淋吃到飽

優惠鍋物：功夫排骨酥299元、藥膳大雞腿339元、剝皮辣椒蛤蜊雞379元

備註：10%清潔費另計；不得與任何優惠活動併用；更多詳情以業者公告為準

