快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

普悠瑪出軌翻車害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

吃到飽控必知！全台最大「我家牛排」訂位超Easy 420元享「最強自助吧+排餐」還能實現「日式炸蝦」自由

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／我家牛排提供
圖／我家牛排提供

全台最大「我家牛排」新菜登場！直接實現炸蝦自由，「我家牛排」板橋遠科店開幕至今仍是高朋滿座，不光有新菜接力推出，新的訂位系統也更加方便，還沒開箱過的朋友快手刀卡位。

「我家牛排」是許多人的童年回憶。圖／我家牛排提供
「我家牛排」是許多人的童年回憶。圖／我家牛排提供

全台最大「我家牛排」自今年4月起開幕即廣受好評，單點自助吧吃到飽380元，最低只要+40元即可享有特製牛排或勁燒雞腿排等人氣主餐，多達百道料理的超狂自助吧聲量更是高過招牌排餐，手作披薩、多樣熟食、美味熱炒炸雞和各式炸物等統統都是賓客主攻的餐檯區。

我家牛排板橋遠科店新推出「日式炸蝦」。圖／我家牛排板橋遠科店提供
我家牛排板橋遠科店新推出「日式炸蝦」。圖／我家牛排板橋遠科店提供

最近還新推出了「日式炸蝦」，平時捨不得單點的高價炸蝦任你暢吃，Q彈蝦肉與酥脆外皮的涮嘴搭配，實現炸蝦自由一點都不奢侈！

圖／我家牛排板橋遠科店提供
圖／我家牛排板橋遠科店提供

而開吃前最重要的，板橋遠科店新版訂位系統正式上線，每組訂位人數至多6位，若超過6位則需分開訂位；訂位開放時段有限、額滿為止，如線上訂位日期反灰無法點選即為該時段已滿。另外一提的是，現場只收現金，無提供刷卡服務。

菜單。圖／我家牛排板橋遠科店提供
菜單。圖／我家牛排板橋遠科店提供

菜單。圖／我家牛排板橋遠科店提供
菜單。圖／我家牛排板橋遠科店提供

我家牛排 板橋遠科店

地址：新北市板橋區遠東路62-1號

營業時間：11:00-22:00（最後收客時間20:30）

電話：(02)2961-1998

全台最大我家牛排。圖／我家牛排官網
全台最大我家牛排。圖／我家牛排官網

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

炸物 炸雞 熱炒 披薩 吃到飽 我家牛排

相關新聞

7-ELEVEN跨界攜手「吉伊卡哇」！推8款造型鮮食包裝、躍上CITY CAFE主題杯

吉伊卡哇與朋友們出現在7-ELEVEN啦！7-ELEVEN自8月20日起與「吉伊卡哇」合作推出圓形飯糰、甜點、麵包等獨家...

點點心8款「三麗鷗聯名餐點」上桌！人魚漢頓、大耳狗喜拿週邊帶回家

緯豆集團旗下「點點心」，今夏攜手三麗鷗明星「人魚漢頓、大耳狗喜拿」，自8月15日至10月15日打造「點點心X三麗鷗夢幻聯...

捐血吃西堤牛排5折！首捐族再加碼送「限量沙灘袋」

王品集團旗下「西堤牛排」，號召全民挽袖做公益，8月27日至30日推出「熱血接力」捐血活動，到台北、新竹、台中與高雄指定捐...

吃到飽控必知！全台最大「我家牛排」訂位超Easy 420元享「最強自助吧+排餐」還能實現「日式炸蝦」自由

全台最大「我家牛排」新菜登場！直接實現炸蝦自由，「我家牛排」板橋遠科店開幕至今仍是高朋滿座，不光有新菜接力推出，新的訂位系統也更加方便，...

壽司郎×葬送的芙利蓮「4款餐點＋23款週邊」登場！還有寶箱怪合照區

「壽司郎」今夏與超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》攜手，自8月18日至9月14日期間，推出為期28天的聯名活動，共計將推出4款限...

收藏要快！鬼滅之刃 X FANFANS CAFÉ 聯名餐廳來啦 「限定特典」北中南三地限時亮相

各位「鬼滅之刃」的粉絲們注意！與「FANFANS CAFÉ」聯名的主題餐廳限時快閃北中南三地，不只推出與角色相關的原創餐點，更有全新的限定特典與獨家的週邊，粉絲們還不快來先複習、再去看新電影～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。