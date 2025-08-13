吃到飽控必知！全台最大「我家牛排」訂位超Easy 420元享「最強自助吧+排餐」還能實現「日式炸蝦」自由
全台最大「我家牛排」新菜登場！直接實現炸蝦自由，「我家牛排」板橋遠科店開幕至今仍是高朋滿座，不光有新菜接力推出，新的訂位系統也更加方便，還沒開箱過的朋友快手刀卡位。
全台最大「我家牛排」自今年4月起開幕即廣受好評，單點自助吧吃到飽380元，最低只要+40元即可享有特製牛排或勁燒雞腿排等人氣主餐，多達百道料理的超狂自助吧聲量更是高過招牌排餐，手作披薩、多樣熟食、美味熱炒、炸雞和各式炸物等統統都是賓客主攻的餐檯區。
最近還新推出了「日式炸蝦」，平時捨不得單點的高價炸蝦任你暢吃，Q彈蝦肉與酥脆外皮的涮嘴搭配，實現炸蝦自由一點都不奢侈！
而開吃前最重要的，板橋遠科店新版訂位系統正式上線，每組訂位人數至多6位，若超過6位則需分開訂位；訂位開放時段有限、額滿為止，如線上訂位日期反灰無法點選即為該時段已滿。另外一提的是，現場只收現金，無提供刷卡服務。
我家牛排 板橋遠科店
地址：新北市板橋區遠東路62-1號
營業時間：11:00-22:00（最後收客時間20:30）
電話：(02)2961-1998
