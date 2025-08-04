最佛大廠158元吃到飽！奇美「幸福吃到飽」加碼 「兩族群」只要118元 「招牌煎餃、肉燥飯、各式炸物」任你吃

大廠牌吃到飽有夠佛！奇美食品工廠「幸福吃到飽」主打以百元價格暢吃各式煎餃、包子和炸物熟食，廣受消費者青睞與支持，更加碼為「兩族群」推出118元優惠價，有夠暖心。

圖／奇美食品幸福工廠粉專

奇美食品工廠「幸福吃到飽」爆紅吸引民眾朝聖開箱，以自家出品的包子、煎餃領軍，搭配各式肉類、季節時蔬、綜合炸物、肉燥飯，以及冷熱飲統統無限暢享。不僅菜色實在且美味，價格方面更是超級佛心，身高141cm及成人每位僅158元，身高101cm-140cm每位118元，身高81cm-100cm每位68元，身高80cm以下則能免費吃。

圖／摘自奇美食品幸福工廠粉專

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圖／奇美食品幸福工廠提供

不僅如此，奇美「幸福吃到飽」再加推2025暖心時光優惠專案，週二至五11:00-14:30，65歲以上長者、身心障礙朋友（一位陪同者享同優惠）出示相關證件即享優惠價118元（原價158元），國定假日及例假日不適用。

圖／奇美食品幸福工廠提供

圖／奇美食品幸福工廠粉專

奇美食品幸福工廠

地址：台南市仁德區機場路1008號

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