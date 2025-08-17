一個人也可以！不只飲料喝到飽 福勝亭「2款招牌定食+人氣副食」250元有找 「1招」秒領券 飯湯、高麗菜絲無限續

來自韓國、由男神朴寶劍代言的沙拉品牌 Salady，終於在台灣插旗！被暱稱為「寶劍沙拉」的 Salady，以主打韓式風味的輕食沙拉和蕎麥拌麵碗在韓國爆紅，如今正式落腳高雄左營，將於 9 月 5 日至 6 日展開試營運。門市位於明誠二路 435 號，營業時間為上午 11 點至晚上 8 點，邀請民眾率先體驗韓式健康餐盒的清爽魅力。

2025-08-16 11:31