一個人也可以！不只飲料喝到飽 福勝亭「2款招牌定食+人氣副食」250元有找 「1招」秒領券 飯湯、高麗菜絲無限續
不用揪吃，一個人也可以！日式豬排專賣「福勝亭」好康來了，特別以兩款人氣定食搭配副餐升級只要249元（原價320元），內用飯、湯、高麗菜絲無限續還有飲料到飽，高CP值定食限時開吃！
「福勝亭」時常祭出優惠吸引顧客上門，即日起推出單人套餐特價249元優惠，有「開運豬排定食+和風豆腐+飲料」和「鮮嫩炸雞柳定食+金黃脆薯+飲料」等兩種選擇，只要加入三商i美食卡app會員即可「不扣點」領取優惠券，領券時間至8/21，使用期限則到8/24。
福勝亭每份定食皆附白飯、味噌湯、日式醬菜及蒟蒻飲（口味隨機），內用還享白飯、高麗菜絲、味噌湯免費續加，銅板價加購再享飲料吧喝到飽，是許多人吃平價定食的首選。
