85度C變強了！連紅遍全網的「杜拜巧克力」都吃得到 脆上推爆的「奶油烤年糕」升級版這日起開賣
85度C越來越強！繼Threads上爆紅奶油烤年糕、生甜甜圈專賣店後，85度C再推三款奢華甜點，最火的「杜拜巧克力」也吃得到，還有百香系列新飲品同步開賣，令人直呼「85度C真的走得很前面」。
甜點控新愛店「85度C」最新推出奢華甜點系列，有「杜拜巧克力」、「水果巧克力」和「法式水果捲」等3種新品蛋糕，特別是近期大爆紅的「杜拜巧克力.法國」不光能吃到濃郁開心果醬與絲滑巧克力本體，更搭配了Q彈水蜜桃果凍、特調金沙淋面，顏值高到爆表，單片售價95元。
另外兩款「水果巧克力.法國」及「法式水果捲.巴黎」則都能吃到香軟蛋糕與清爽果餡，單片售價皆為99元。
除了新甜點外，飲品部分由「百香冰美式」領軍，打造三款夏日元氣飲品，有咖啡控心頭好「百香冰美式」、「百香氣泡美式」，以及咀嚼控必點「百香雙Q」，喜愛百香果的朋友絕對不容錯過。
此外，先前在Threads上引發熱議掀起搶購潮的「奶油烤年糕」又再升級了！變身夏日限定「冰心奶油烤年糕」將於8/19正式登場，酥香外皮、卡士達灌心與冰涼口感一吃上癮，能在85度C麵包烘培門市買到。
