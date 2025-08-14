85度C變強了！連紅遍全網的「杜拜巧克力」都吃得到　脆上推爆的「奶油烤年糕」升級版這日起開賣

85度C越來越強！繼Threads上爆紅奶油烤年糕、生甜甜圈專賣店後，85度C再推三款奢華甜點，最火的「杜拜巧克力」也吃得到，還有百香系列新飲品同步開賣，令人直呼「85度C真的走得很前面」。

85度C推出三款奢華甜點「杜拜巧克力」、「水果巧克力」和「法式水果捲」，單片售價百元內，快來感受舌尖上的極致饗宴。圖／85度C提供

甜點控新愛店「85度C」最新推出奢華甜點系列，有「杜拜巧克力」、「水果巧克力」和「法式水果捲」等3種新品蛋糕，特別是近期大爆紅的「杜拜巧克力.法國」不光能吃到濃郁開心果醬與絲滑巧克力本體，更搭配了Q彈水蜜桃果凍、特調金沙淋面，顏值高到爆表，單片售價95元。

另外兩款「水果巧克力.法國」及「法式水果捲.巴黎」則都能吃到香軟蛋糕與清爽果餡，單片售價皆為99元。

繼維大力咖啡後，85度C全新推出「百香冰美式」、「百香氣泡美式」和「百香雙Q」三款消暑飲品，口感酸甜清新。圖／85度C提供

除了新甜點外，飲品部分由「百香冰美式」領軍，打造三款夏日元氣飲品，有咖啡控心頭好「百香冰美式」、「百香氣泡美式」，以及咀嚼控必點「百香雙Q」，喜愛百香果的朋友絕對不容錯過。

圖／85度C提供

此外，先前在Threads上引發熱議掀起搶購潮的「奶油烤年糕」又再升級了！變身夏日限定「冰心奶油烤年糕」將於8/19正式登場，酥香外皮、卡士達灌心與冰涼口感一吃上癮，能在85度C麵包烘培門市買到。

圖／85度C提供

