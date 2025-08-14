得正新飲品來了！「零咖啡因新品」首曝光 手搖這樣點「現享65折」到月底 還有超商限定「熱議甜點」一次看
得正新飲品來了！手搖夯店「得正」每每推出新品都引發話題，不光有超商限定奶酪開賣，下個待爆飲品也在近日首度曝光，得正鐵粉肯定要嘗鮮開喝。
熱門手搖飲「得正」近日曝光新飲品概念影像，即將推出零咖啡因新品「蕎麥綠寶」，造福咖啡因不耐受者也能無負擔開喝，而確切開賣日則需靜待業者公布；此外，得正也跨足打造熱議甜點，由7-ELEVEN限定販售的「芝士奶蓋焙烏龍奶酪」同樣在IG掀起打卡潮，底部為日式水羊羹，中間為烏龍奶酪，搭配頂部起司酥粒點綴，口感層次豐富。
而優惠部分可別忘了！8/31前，凡使用外送平台foodpanda點購得正，並輸入優惠碼【天天省天天爽】消費單筆滿320元即享65折，最高可折112元，每用戶限享10次優惠、兌完為止，優惠詳情以App及官網結帳頁面顯示為主。
