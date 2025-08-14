快訊

烏克蘭猛襲！俄國南部城市住宅區驚傳爆炸 重創10棟大樓濃煙遮天

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

得正新飲品來了！「零咖啡因新品」首曝光 手搖這樣點「現享65折」到月底 還有超商限定「熱議甜點」一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／得正粉專及官網
圖／得正粉專及官網

得正新飲品來了！手搖夯店「得正」每每推出新品都引發話題，不光有超商限定奶酪開賣，下個待爆飲品也在近日首度曝光，得正鐵粉肯定要嘗鮮開喝。

圖／得正粉專
圖／得正粉專

熱門手搖飲「得正」近日曝光新飲品概念影像，即將推出零咖啡因新品「蕎麥綠寶」，造福咖啡因不耐受者也能無負擔開喝，而確切開賣日則需靜待業者公布；此外，得正也跨足打造熱議甜點，由7-ELEVEN限定販售的「芝士奶蓋焙烏龍奶酪」同樣在IG掀起打卡潮，底部為日式水羊羹，中間為烏龍奶酪，搭配頂部起司酥粒點綴，口感層次豐富。

圖／摘自得正粉專
圖／摘自得正粉專

芝士奶蓋焙烏龍奶酪，售價49元。圖／得正粉專
芝士奶蓋焙烏龍奶酪，售價49元。圖／得正粉專

而優惠部分可別忘了！8/31前，凡使用外送平台foodpanda點購得正，並輸入優惠碼【天天省天天爽】消費單筆滿320元即享65折，最高可折112元，每用戶限享10次優惠、兌完為止，優惠詳情以App及官網結帳頁面顯示為主。

圖／得正粉專
圖／得正粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

IG App 得正 奶酪 手搖 奶蓋 7-ELEVEN foodpanda

相關新聞

85度C變強了！連紅遍全網的「杜拜巧克力」都吃得到　脆上推爆的「奶油烤年糕」升級版這日起開賣

越來越強！繼Threads上爆紅奶油烤年糕、生甜甜圈專賣店後，85度C再推三款奢華甜點，最火的「杜拜巧克力」也吃得到，令人直呼「85度C真的走得很前面」。

7-ELEVEN CITY PRIMA跨界攜手蘭蔻！限量「七夕聯名體驗組」免費領

7-ELEVEN看好CITY PRIMA精品咖啡消費潛力，近年不斷創新體驗，因應七夕情人節即將到來，CITY PRIMA...

得正新飲品來了！「零咖啡因新品」首曝光 手搖這樣點「現享65折」到月底 還有超商限定「熱議甜點」一次看

得正新飲品來了！手搖夯店「得正」每每推出新品都引發話題，不光有超商限定奶酪開賣，下個待爆飲品也在近日首度曝光，...

萊爾富Hi café限時推「翻轉咖啡運」！68款飲品挑戰最低「2杯1元」

為了讓大家在炎熱的夏季也能享受幸運降臨的歡樂，萊爾富Hi café即日起至9月9日限時推出「翻轉咖啡運」活動，只要購買2...

星巴克「熱賣3飲品」買1送1！新品「麝香葡萄吉利星冰樂」強勢開賣 療癒限定版「3款Bearista熊寶寶」必收集

新品星冰樂來了！星巴克新飲品「麝香葡萄風味吉利星冰樂」與「麝香葡萄風味冷萃咖啡」開賣，同場再加映外送買一送一，「3款熱賣飲品」都能點。

500甜｜甜點派對8/15-17登場　當紅店家獨賣限定商品全面曝光

周末「來一口療癒吧！」台灣首份甜點指南「500甜」將於8月15日正式揭曉名單，同步8月15～17日在BELLAVITA寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。