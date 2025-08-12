快訊

星巴克「熱賣3飲品」買1送1！新品「麝香葡萄吉利星冰樂」強勢開賣 療癒限定版「3款Bearista熊寶寶」必收集

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會、星巴克提供
圖／摘自星巴克咖啡同好會、星巴克提供

新品星冰樂來了！星巴克新飲品「麝香葡萄風味吉利星冰樂」與「麝香葡萄風味冷萃咖啡」今(12)日開賣，還有中秋限定周邊商品同步登場。同場再加映外送買一送一，「3款熱賣飲品」都能點。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

迎接夏日尾聲，星巴克以「麝香葡萄+葡萄果凍」的組合打造新品「麝香葡萄風味吉利星冰樂」和「麝香葡萄風味冷萃咖啡」；前者吃得到葡萄果肉吉利，口感層次更豐富，後者則由慢速萃取的冷萃咖啡搭配清爽的麝香葡萄檸檬冰沙、葡萄果凍與果肉，為咖啡帶來新食感。

今年中秋，星巴克以「中秋月兔的溫暖傳遞之旅」為主題，即日起推出馬克杯、不鏽鋼TOGO冷水杯等主題系列杯款。圖／星巴克提供
今年中秋，星巴克以「中秋月兔的溫暖傳遞之旅」為主題，即日起推出馬克杯、不鏽鋼TOGO冷水杯等主題系列杯款。圖／星巴克提供

不光開賣新飲品，星巴克還為今年中秋準備了「中秋月兔的溫暖傳遞之旅」主題系列杯款，包含馬克杯、不鏽鋼TOGO冷水杯等，並同步於線上門市登場；而超人氣「Bearista熊夥伴」則化身超應景「柚香星意熊寶寶」和「領巾玉兔熊寶寶」，每隻熊寶寶都附有專屬禮盒包裝，送禮、自用兩相宜。

超人氣Bearista熊夥伴化身中秋應景「柚香星意熊寶寶」，手拿星巴克咖啡，帶著夏日清新香氣閃亮現身，每隻熊寶寶皆附有專屬禮盒包裝，超Q萌又療癒。圖／星巴克提供
超人氣Bearista熊夥伴化身中秋應景「柚香星意熊寶寶」，手拿星巴克咖啡，帶著夏日清新香氣閃亮現身，每隻熊寶寶皆附有專屬禮盒包裝，超Q萌又療癒。圖／星巴克提供

在月光最溫柔的季節裡，Bearista熊寶寶換上全新造型，變身為帶著祝福的「領巾玉兔熊寶寶」，全身覆蓋溫潤柔軟的奶白色毛絨，圍上紅領巾，手感療癒無比。圖／星巴克提供
在月光最溫柔的季節裡，Bearista熊寶寶換上全新造型，變身為帶著祝福的「領巾玉兔熊寶寶」，全身覆蓋溫潤柔軟的奶白色毛絨，圍上紅領巾，手感療癒無比。圖／星巴克提供

還有秋季款「栗子裝扮MINI熊寶寶」同樣不容錯過，可愛造型變裝超級療癒，還能掛在包包上提升日常幸福感。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

同場加映：外送平台【星巴克好友分享日】

星巴克攜手外送平台foodomo祭出買1送1優惠，8/13至9/5期間的每週三至五，活動期間全日使用外送平台foodomo點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤、冷萃咖啡、摩卡」即享買一送一。

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

