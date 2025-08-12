聽新聞
星巴克「熱賣3飲品」買1送1！新品「麝香葡萄吉利星冰樂」強勢開賣 療癒限定版「3款Bearista熊寶寶」必收集
新品星冰樂來了！星巴克新飲品「麝香葡萄風味吉利星冰樂」與「麝香葡萄風味冷萃咖啡」今(12)日開賣，還有中秋限定周邊商品同步登場。同場再加映外送買一送一，「3款熱賣飲品」都能點。
迎接夏日尾聲，星巴克以「麝香葡萄+葡萄果凍」的組合打造新品「麝香葡萄風味吉利星冰樂」和「麝香葡萄風味冷萃咖啡」；前者吃得到葡萄果肉吉利，口感層次更豐富，後者則由慢速萃取的冷萃咖啡搭配清爽的麝香葡萄檸檬冰沙、葡萄果凍與果肉，為咖啡帶來新食感。
不光開賣新飲品，星巴克還為今年中秋準備了「中秋月兔的溫暖傳遞之旅」主題系列杯款，包含馬克杯、不鏽鋼TOGO冷水杯等，並同步於線上門市登場；而超人氣「Bearista熊夥伴」則化身超應景「柚香星意熊寶寶」和「領巾玉兔熊寶寶」，每隻熊寶寶都附有專屬禮盒包裝，送禮、自用兩相宜。
還有秋季款「栗子裝扮MINI熊寶寶」同樣不容錯過，可愛造型變裝超級療癒，還能掛在包包上提升日常幸福感。
同場加映：外送平台【星巴克好友分享日】
星巴克攜手外送平台foodomo祭出買1送1優惠，8/13至9/5期間的每週三至五，活動期間全日使用外送平台foodomo點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤、冷萃咖啡、摩卡」即享買一送一。
