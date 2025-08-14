快訊

水蜜桃季顏值爆表！ 台中「巨大水蜜桃馬卡龍、千層酥」夢幻登場 「整顆粉嫩果肉」甜點太犯規

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝IG@overture_since2013
圖／翻攝IG@overture_since2013

夏天就是要吃當季水蜜桃！ 台中人氣甜點咖啡廳 Overture序曲 今夏推出超浮誇水蜜桃甜點，直接把「整顆蜜桃」夾進馬卡龍、千層酥裡，不僅顏值爆表，咬下還是多層次的果香口感，美到讓人捨不得吃！

●巨大水蜜桃千層酥

圖／翻攝IG@overture_since2013
圖／翻攝IG@overture_since2013

以日式老宅氛圍與精緻甜點聞名的「Overture序曲」，這次推出的「水蜜桃千層酥」嚴選當季熟成水蜜桃，果肉粉嫩多汁，搭配手工層層桿製的千層酥皮，內餡藏有玫瑰奶餡與蜜桃優格奶霜，甜而不膩、香氣四溢。外層的果肉像初戀般嬌嫩，內裡則是驚喜滿滿的口感層次。此款甜點僅在「太原店限定」販售，每顆售價235元。

📍 Overture序曲 太原店

地址：台中市北屯區太原路三段150巷8弄17號

電話：04-2233-8299

時間：12:00～19:00

●巨大水蜜桃馬卡龍

圖／翻攝IG@overture_since2013
圖／翻攝IG@overture_since2013

店家每個月會挑選不同品種的水蜜桃，這款「巨大水蜜桃馬卡龍」可能採用高山水蜜桃或紅鈴水蜜桃，搭配自製優格奶霜與清爽白乳酪內餡，酸甜之間完美平衡。建議橫剖後整口咬下，才能一次感受果肉、奶霜、內餡與外殼的口感衝擊。一盒三入售價599元，需電話預訂自取，或在「散策65」提供取貨，數量有限想吃先手刀衝。

圖／翻攝IG@overture_since2013
圖／翻攝IG@overture_since2013

📍 散策65

地址：台中市北區北興街65號

電話：04-2235-6865

時間：12:00～18:30

